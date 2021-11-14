سعر الريال السعودي اليوم في السوق المصرية الأحد 14-11-2021

سعر الريال 4.17 جنيه للشراء، و4.20 للبيع في بنك بلوم

استقرت مستويات شراء وبيع سعر الريال السعودي اليوم الأحد 14 نوفمبر 2021 أمام الجنيه، فى البنوك المصرية، وداخل عدد كبير من شركات الصرافة العاملة في السوق المحلية المصرية، ليسجل المتوسط عند 4.175 جنيه للشراء، و4.201 للبيع،، طبقًا لآخِر تحديث للبنك المركزي المصري، وبحسب التقرير اليومي الذي تقدمه جريدة “المال” على أسعار العملات، وجاءت أسعاره على النحو التالي:

سعر الريال السعودي في بنك المصرف المتحد

يقدم بنك المصرف المتحد السعر الأقل للعملة السعودية أمام الجنيه المصري عند مستوى 4.04 جنيه للشراء، و4.20 للبيع.

الريال السعودي في بنك مصر

وجاءت أسعار الريال السعودي في بنك مصر 4.18 جنيه للشراء. 4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

وصل سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري في بداية التعاملات الصباحية بالبنك الأهلي المصري إلى 4.18 جنيه للشراء، و4.20 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك بلوم

وعلى صعيد سعر شراء الريال أمام الجنيه المصري داخل شبكة فروع بنك بلوم وصل إلى 4.17 جنيه للشراء، و4.20 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي

وعلى نفس المستويات وصل سعر الريال السعودي إلى 4.17 جنيه للشراء، و4.20 للبيع، بأكبر البنوك الخاصة في مصر؛ البنك التجاري الدولي.

سعر الريال السعودي مقابل الدولار

كما استقر سعر الريال السعودي أمام الدولار في بداية التداولات الصباحية عند مستوى 0.27 دولار.

سعر الريال السعودي في بنك HSBC

وجاء سعر شراء وبيع الريال السعودي داخل شبكة فروع بنك” HSBC” أمام نظيره المحلي الجنيه، عند مستوى 4.17 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في شركات الصرافة

وسجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، بشبكة فروع مصر للصرافة عند 4.17 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

كشفت المملكة العربية السعودية عن ارتفاع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للبلاد في الربع الثالث من العام الحالي 6.8 في المائة، ما يعني تسجيله أعلى معدل نمو منذ 2012.

وكانت وكالة التصنيف الائتماني «موديز» قد أفصحت قبل أيام في تقريرها الائتماني للسعودية عن تصنيفها عند (A1).

بالإضافة إلى تعديل النظرة المستقبلية من سلبية إلى مستقرة مقارنة بتقريرها الذي نشرته في يونيو الفائت.