سعر الريال السعودي اليوم في البنوك

ارتفع سعر الريال السعودي الثلاثاء في ختام تعاملات اليوم داخل البنوك وشركات الصرافة مقارنة بتعاملات أمس، بعد أن شهدت صعودًا مفاجئًا بالاسبوع الماض في سعر الصرف على خلفية قرار البنك المركزي المصري بتحرير سعر صرف الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية في السوق، ويرصد موقع جريدة “المال” في التقرير التالي تفاصيل سعر صرف عملة المملكة العربي السعودية داخل البنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك كريدي أجريكول مصر

وأظهرت التعاملات المسائية وصول سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في البنك الأهلي المصري إلى 6.38 جنيه للشراء، 6.45 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك التنمية الصناعية

ووصلت مستويات الريال السعودي في بنك التنمية الصناعية مقابل الجنيه إلى مستويات 6.36 جنيه للبيع، 6.44 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الإمارات دبي الوطني

ووصلت أسعار الريال السعودي في بنك الإمارات دبي الوطني مقابل الجنيه المصري 6.38 جنيه للشراء، 6.46 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الاستثمار العربي

وسجلت مستويات سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في بنك الاستثمار العربي 6.41 جنيه للشراء، 6.45 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك العربي الأفريقي الدولي

ووصل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في البنك العربي الأفريقي الدولي وصول 6.22 جنيه للشراء، 6.42 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

وجاءت سعر الريال السعودي في بنك مصر مقابل الجنيه 6.36 جنيه للشراء 6.39 جنيه للبيع.