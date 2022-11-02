سعر الريال السعودي اليوم في البنوك

أظهرت شاشات التداول على أسعار الصرف العملات العربية والأجنبية ارتفاع سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء بمعدل قرشين داخل البنوك وشركات الصرافة مقارنة مع تعاملات أمس، بعد أن شهدت صعودًا مفاجئًا بالأسبوع الماضى في سعر الصرف على خلفية قرار البنك المركزي المصري بتحرير سعر صرف الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية في السوق، ويرصد موقع جريدة “المال” في التقرير التالي تفاصيل سعر صرف عملة المملكة العربي السعودية داخل البنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك كريدي أجريكول مصر

وأظهرت التعاملات المسائية صعود سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في البنك الأهلي المصري إلى 6.39 جنيه للشراء، 6.47 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك التنمية الصناعية

كما بينت شاشات التداول ارتفاع الريال السعودي في بنك التنمية الصناعية مقابل الجنيه إلى مستويات 6.37 جنيه للبيع، 6.45 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الإمارات دبي الوطني

وارتفعت أسعار الريال السعودي في بنك الإمارات دبي الوطني مقابل الجنيه المصري 6.40 جنيه للشراء، 6.47 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم

سعر الريال السعودي في بنك الاستثمار العربي

وفي بداية التعاملات وصل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في بنك الاستثمار العربي إلى 6.41 جنيه للشراء، 6.45 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك العربي الأفريقي الدولي

وبلغت مستويات سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في البنك العربي الأفريقي الدولي 6.42 جنيه للشراء، 6.47 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

وارتفع سعر الريال السعودي في بنك مصر مقابل الجنيه 6.39 جنيه للشراء 6.41 للبيع.