سعر الريال السعودي اليوم في البنوك وشركات الصرافة

استقر سعر الريال السعودي اليوم الخميس 30 يونيو 2022 ليأتي متوسط السعر مقابل الجنيه عند 4.996 جنيه للشراء، و5.018 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في شركات الصرافة

بلغت مستويات سعر صرف الريال مقابل الجنيه المصري داخل شبكة فروع شركات الصرافة، 5 جنيهات للشراء، و5.02 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك بلوم

أوضحت شاشات التداول وصول مستويات سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري إلى 4.99 جنيه للشراء، و5.05 جنيه للبيع داخل شبكة فروع بنك بلوم.

سعر الريال السعودي في المصرف المتحد

بينت مؤشرات شاشات التداول وصول سعر العملة السعودية أمام الجنيه داخل شبكة فروع بنك المصرف المتحد، إلى 4.84 جنيه للشراء، و5.02 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك العقاري المصري

بلغ سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري فى شبكة فروع البنك العقاري المصري، 4.88 جنيه للشراء، و5.05 جنيه للبيع، بحسب آخِر التحديثات على شاشات التداولات.

سعر الريال السعودي في بنك المشرق

أظهرت شاشات التداول وصول سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في شبكة فروع بنك المشرق، إلى 4.99 جنيه للشراء، و5.02 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي المصري

بلغ سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، 5 جنيهات للشراء، و5.02 جنيهات للبيع، داخل شبكة فروع البنك الأهلي المصري.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر

أوضحت مستويات سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري عند 5 جنيهات للشراء، و5.02 جنيه للبيع داخل شبكة فروع بنك مصر.