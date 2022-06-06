سعر الريال السعودي اليوم في البنوك وشركات الصرافة بنهاية التعاملات

تواصل مستويات سعر الريال السعودي اليوم الاثنين 6 يونيو 2022 مسيرة استقرارها داخل عدد من شبكات فروع البنوك الحكومية والخاصة وشركات الصرافة العاملة بالسوق المحلية، ليسجل متوسط سعر الريال مقابل الجنيه 4.958 جنيه للشراء، و4.979 جنيه للبيع، وفق آخِر تحديث للبنك المركزي المصري، وطبقًا للتقرير اليومي الذي تقدمه جريدة “المال” لقرائها.

سعره اليوم في شركات الصرافة

أظهر أحدث مؤشرات شاشات التداول وصول سعر صرفه مقابل الجنيه المصري داخل شبكة فروع شركات الصرافة، إلى مستوى 4.96 جنيه للشراء، و4.98 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك بلوم

سجلت مستويات سعره مقابل الجنيه المصري، 4.95 جنيه للشراء، و4.98 جنيه للبيع داخل شبكة فروع بنك بلوم.

سعر الريال السعودي في المصرف المتحد

وبلغ سعر صرفه أمام الجنيه داخل شبكة فروع بنك المصرف المتحد عند 4.80 جنيه للشراء، و4.98 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك العقاري المصري

جاءت مستويات سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري فى شبكة فروع البنك العقاري المصري عند 4.84 جنيه للشراء، و4.98 جنيه للبيع، بحسب آخِر التحديثات على شاشات التداولات.

سعر الريال السعودي في بنك المشرق

وتداولت مستويات سعر شرائه وبيعه أمام الجنيه المصري فى شبكة فروع بنك المشرق 4.95 جنيه للشراء، و4.98 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي المصري

كما سجلت مستويات سعره أمام الجنيه المصري 4.96 جنيه للشراء، و4.98 جنيه للبيع في نهاية التعاملات داخل شبكة فروع البنك الأهلي المصري.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر

استقرت مستويات سعر صرفه مقابل الجنيه المصري، عند 4.96 جنيه للشراء، و4.98 جنيه للبيع داخل شبكة فروع بنك مصر.