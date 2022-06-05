سعر الريال السعودي اليوم في البنوك وشركات الصرافة بنهاية التعاملات

استقرت مستويات سعر الريال السعودي اليوم الأحد 5 يونيو 2022 داخل عدد من شبكات فروع البنوك الحكومية والخاصة وشركات الصرافة العاملة بالسوق المحلية، ليسجل متوسط سعر الريال مقابل الجنيه 4.958 جنيه للشراء، و4.980 للبيع، وفق آخِر تحديث للبنك المركزي المصري، وطبقًا للتقرير اليومي الذي تقدمه جريدة “المال” لقرائها.

سعره اليوم في شركات الصرافة

أعلن أحدث مؤشرات شاشات التداول وصول سعر صرفه مقابل الجنيه المصري داخل شبكة فروع شركات الصرافة، إلى مستوى 4.96 جنيه للشراء، و4.98 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك بلوم

تداولت مستويات سعره مقابل الجنيه المصري، 4.95 جنيه للشراء، و4.98 جنيه للبيع داخل شبكة فروع بنك بلوم.

سعر الريال السعودي في المصرف المتحد

وجاء سعر صرفه أمام الجنيه داخل شبكة فروع بنك المصرف المتحد عند 4.80 جنيه للشراء، و4.98 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك العقاري المصري

سجلت مستويات سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري فى شبكة فروع البنك العقاري المصري 4.84 جنيه للشراء، و4.98 جنيه للبيع، بحسب آخِر التحديثات على شاشات التداولات.

سعر الريال السعودي في بنك المشرق

وبلغت مستويات سعر شرائه وبيعه أمام الجنيه المصري فى شبكة فروع بنك المشرق 4.95 جنيه للشراء، و4.98 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي المصري

بلغت مستويات سعره أمام الجنيه المصري 4.96 جنيه للشراء، و4.98 جنيه للبيع في نهاية التعاملات داخل شبكة فروع البنك الأهلي المصري.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر

أظهرت مستويات سعر صرفه مقابل الجنيه المصري، 4.96 جنيه للشراء، و4.98 جنيه للبيع داخل شبكة فروع بنك مصر.