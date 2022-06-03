سعر الريال السعودي اليوم في البنوك وشركات الصرافة بنهاية التعاملات

استقرت مستويات سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 3 يونيو 2022 داخل عدد من شبكات فروع البنوك الحكومية والخاصة وشركات الصرافة العاملة بالسوق المحلية، ليسجل متوسط سعر الريال مقابل الجنيه 4.958 جنيه للشراء، و4.980 للبيع، وفق آخِر تحديث للبنك المركزي المصري، وطبقًا للتقرير اليومي الذي تقدمه جريدة “المال” لقرائها.

سعر الريال السعودي اليوم في شركات الصرافة

أظهرت أحدث مؤشرات شاشات التداول وصول سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري داخل شبكة فروع شركات الصرافة، إلى مستوى 4.96 جنيه للشراء، و4.98 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك بلوم

بلغ سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، 4.95 جنيه للشراء، و4.98 جنيه للبيع داخل شبكة فروع بنك بلوم.

سعر الريال السعودي في المصرف المتحد

بلغ سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه داخل شبكة فروع بنك المصرف المتحد 4.80 جنيه للشراء، و4.98 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك العقاري المصري

تداولت مستويات سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري فى شبكة فروع البنك العقاري المصري عند 4.84 جنيه للشراء، و4.98 جنيه للبيع، بحسب آخِر التحديثات على شاشات التداولات.

سعر الريال السعودي في بنك المشرق

بلغت مستويات سعر شراء وبيع الريال السعودي أمام الجنيه المصري فى شبكة فروع بنك المشرق 4.95 جنيه للشراء، و4.98 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي المصري

حققت مستويات سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري 4.96 جنيه للشراء، و4.98 جنيه للبيع في نهاية التعاملات داخل شبكة فروع البنك الأهلي المصري.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر

تداولت مستويات سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري عند 4.96 جنيه للشراء، و4.98 جنيه للبيع داخل شبكة فروع بنك مصر.