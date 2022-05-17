سعر الريال السعودي اليوم في البنوك وشركات الصرافة بنهاية التعاملات

تراجع سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 17 مايو 2022 داخل شبكة فروع عدد من شبكة فروع البنوك الحكومية والخاصة وشركات الصرافة العاملة بالسوق المحلية المصرية، ليسجل متوسط سعر الريال مقابل الجنيه 4.858 جنيه للشراء، و4.881 للبيع، وفق آخِر تحديث للبنك المركزي المصري، وطبقًا للتقرير اليومي الذي تقدمة جريدة المال خدمة لقرائها

سعر الريال السعودي اليوم في شركات الصرافة

أعلنت شاشات التداولات وصول سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري داخل شبكة فروع شركات الصرافة، عند 4.86 جنيه للشراء، و4.88 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك بلوم

وأظهرت التعاملات المسائية وصول سعر الريال السعودي على مستواه مقابل الجنيه المصري، إلى 4.85 جنيه للشراء، و4.88 للبيع داخل شبكة فروع بنك بلوم.

سعر الريال السعودي في المصرف المتحد

واستقر سعر صرف الريال السعودي أمام نظيره الجنيه المصري داخل شبكة فروع بنك المصرف المتحد عند 4.70 جنيه للشراء، و4.88 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك العقاري المصري

جاء سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري فى شبكة فروع البنك العقاري المصري، عند 4.73 جنيه للشراء، و4.88 للبيع، بحسب آخر التحديثات على شاشات التداولات.

سعر الريال السعودي في بنك المشرق

وأظهرت التعاملات الصباحية استقرار سعر شراء وبيع الريال السعودي أمام الجنيه المصري فى شبكة فروع بنك المشرق 4.73 جنيه للشراء، و4.88 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي المصري

بلغت مستويات سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري 4.86 جنيه للشراء، و4.88 جنيه للبيع في نهاية التعاملات داخل شبكة فروع البنك الأهلي المصري.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر

بلغت مستويات سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، 4.86 جنيه للشراء، و4.88 للبيع داخل شبكة فروع بنك مصر