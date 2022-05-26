سعر الريال السعودي اليوم في البنوك وشركات الصرافة بنهاية التعاملات

استقرت مستويات سعر الريال السعودي اليوم الخميس 26 مايو 2022 داخل شبكة فروع عدد من شبكة فروع البنوك الحكومية والخاصة وشركات الصرافة العاملة بالسوق المحلية، ليسجل متوسط سعر الريال مقابل الجنيه 4.944 جنيه للشراء، و4.966 جنيه للبيع، وفق آخِر تحديث للبنك المركزي المصري، وطبقًا للتقرير اليومي الذي تقدمه جريدة “المال” لقرائها.

سعر الريال السعودي اليوم في شركات الصرافة

سجل سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري داخل شبكة فروع شركات الصرافة، مستوى 4.94 جنيه للشراء، و4.96 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك بلوم

تداول سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، عند مستوى 4.94 جنيه للشراء، و4.96 جنيه للبيع داخل شبكة فروع بنك بلوم.

سعر الريال السعودي في المصرف المتحد

وجاء سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصري داخل شبكة فروع بنك المصرف المتحد عند 4.78 جنيه للشراء، و4.97 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك العقاري المصري

بلغت مستويات سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري فى شبكة فروع البنك العقاري المصري، 4.82 جنيه للشراء، و4.97 جنيه للبيع، بحسب آخر التحديثات على شاشات التداولات.

سعر الريال السعودي في بنك المشرق

سجلت مستويات سعر شراء وبيع الريال السعودي أمام الجنيه المصري فى شبكة فروع بنك المشرق 4.94 جنيه للشراء، و4.97 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي المصري

حققت مستويات سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري 4.94 جنيه للشراء، و4.96 جنيه للبيع في نهاية التعاملات داخل شبكة فروع البنك الأهلي المصري.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر

أظهرت مستويات سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، 4.94 جنيه للشراء، و4.96 جنيه للبيع داخل شبكة فروع بنك مصر.