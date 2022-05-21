سعر الريال السعودي اليوم في البنوك وشركات الصرافة

حافظت مستويات سعر الريال السعودي اليوم السبت 21 مايو 2022 على استقرارها داخل شبكة فروع عدد من شبكة فروع البنوك الحكومية والخاصة وشركات الصرافة العاملة بالسوق المحلية المصرية، ليسجل متوسط سعر الريال مقابل الجنيه 4.857 جنيه للشراء، و4.880 جنيه للبيع، وفق آخِر تحديث للبنك المركزي المصري، وطبقًا للتقرير اليومي الذي تقدمه جريدة المال خدمة لقرائها.

سعر الريال السعودي اليوم في شركات الصرافة

نشرت شاشات التداولات وصول سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري داخل شبكة فروع شركات الصرافة، عند 4.86 جنيه للشراء، و4.88 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك بلوم

أظهرت التعاملات المسائية حفاظ سعر الريال السعودي على مستواه مقابل الجنيه المصري، عند 4.85 جنيه للشراء، و4.88 جنيه للبيع داخل شبكة فروع بنك بلوم.

سعر الريال السعودي في المصرف المتحد

وعلى صعيد سعر صرف الريال السعودي أمام نظيره الجنيه المصري داخل شبكة فروع بنك المصرف المتحد جاء عند 4.70 جنيه للشراء، و4.88 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك العقاري المصري

سجلت مستويات سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري فى شبكة فروع البنك العقاري المصري، 4.73 جنيه للشراء، و4.88 جنيه للبيع، بحسب آخر التحديثات على شاشات التداولات.

سعر الريال السعودي في بنك المشرق

استقر سعر شراء وبيع الريال السعودي أمام الجنيه المصري فى شبكة فروع بنك المشرق عند 4.73 جنيه للشراء، و4.88 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي المصري

تداولت مستويات سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري عند 4.86 جنيه للشراء، و4.88 جنيه للبيع في نهاية التعاملات داخل شبكة فروع البنك الأهلي المصري.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر

سجلت مستويات سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، 4.86 جنيه للشراء، و4.88 جنيه للبيع داخل شبكة فروع بنك مصر.