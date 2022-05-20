سعر الريال السعودي اليوم في البنوك وشركات الصرافة بنهاية التعاملات

استقرت مستويات سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 20 مايو 2022 داخل شبكة فروع عدد من شبكة فروع البنوك الحكومية والخاصة وشركات الصرافة العاملة بالسوق المحلية المصرية، ليسجل متوسط سعر الريال مقابل الجنيه 4.857 جنيه للشراء، و4.880 جنيه للبيع، وفق آخِر تحديث للبنك المركزي المصري، وطبقًا للتقرير اليومي الذي تقدمة جريدة المال خدمة لقرائها.

سعر الريال السعودي اليوم في شركات الصرافة

أعلنت شاشات التداولات وصول سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري داخل شبكة فروع شركات الصرافة، عند 4.86 جنيه للشراء، و4.88 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك بلوم

نشرت التعاملات المسائية وصول سعر الريال السعودي على مستواه مقابل الجنيه المصري، إلى 4.85 جنيه للشراء، و4.88 جنيه للبيع داخل شبكة فروع بنك بلوم.

سعر الريال السعودي في المصرف المتحد

وفيما يخص سعر صرف الريال السعودي أمام نظيره الجنيه المصري داخل شبكة فروع بنك المصرف المتحد جاء عند 4.70 جنيه للشراء، و4.88 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك العقاري المصري

بلغت مستويات سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري فى شبكة فروع البنك العقاري المصري، عند 4.73 جنيه للشراء، و4.88 جنيه للبيع، بحسب آخر التحديثات على شاشات التداولات.

سعر الريال السعودي في بنك المشرق

جاء سعر شراء وبيع الريال السعودي أمام الجنيه المصري فى شبكة فروع بنك المشرق عند 4.73 جنيه للشراء، و4.88 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي المصري

سجلت مستويات سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري 4.86 جنيه للشراء، و4.88 جنيه للبيع في نهاية التعاملات داخل شبكة فروع البنك الأهلي المصري.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر

تداول مستويات سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، 4.86 جنيه للشراء، و4.88 جنيه للبيع داخل شبكة فروع بنك مصر.