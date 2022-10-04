سعر الريال السعودي اليوم في البنوك مقابل الجنيه ببداية تعاملات الثلاثاء

حقق سعر الريال السعودي اليوم داخل البنك المركزي المصري مستوى صرف 5.21 جنيه للشراء، 5.23 جنيه للبيع، وذلك في بداية تعاملات الثلاثاء 4-10-2022، وذلك بعدما شهد ارتفاعًا داخل البنوك بنهاية تعاملات أمس الإثنين بمقدار قرشين للبيع والشراء، ويرصد موقع جريدة المال تفاصيل سعر صرف العملة السعودية في البنوك الحكومية والخاصّة والأجنبية والتجارية العاملة بالقطاع المصرفي المصري، وفقًا لما ترصده شاشات التداول اللحظية داخل البنوك.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك التنمية الصناعية

وبلغ سعر الريال السعودي مستوى صرف في بنك التنمية الصناعية مقابل الجنيه المصري: 5.16 جنيه للشراء، 5.23 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي

وجاء سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي عند مستوى صرف: 5.19 جنيه للشراء، 5.23 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

وشهد سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري مستوى صرف مقابل الجنيه: 5.19 جنيه للشراء، 5.22 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي

سعر عملة السعودية في كريدي أجريكول مصر

وسجل سعر الريال السعودي في بنك كريدي أجريكول مصر مستوى صرف: 5.18 جنيه للشراء، 5.24 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك المصري الخليجي

ووصل سعر الريال السعودي اليوم في البنك المصري الخليجي إلى مستوى صرف مقابل الجنيه: 5.21 جنيه للشراء، 5.23 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك سايب

وبلغ سعر الريال السعودي مستوى صرف في بنك سايب مقابل الجنيه المصري: 5.13 جنيه للشراء، 5.23 جنيه للبيع.

سعر العملة السعودية في بنك مصر

وجاء سعر الريال السعودي في بنك مصر مقابل الجنيه عند مستوى صرف: 5.19 جنيه للشراء، 5.22 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك التعمير والإسكان

وشهد سعر الريال السعودي في بنك التعمير والإسكان مستوى صرف مقابل الجنيه: 5.14 جنيه للشراء، 5.21 جنيه للبيع.

سعر العملة السعودية في بنك الإسكندرية

وسجل سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية مستوى صرف: 5.19 جنيه للشراء، 5.23 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي الكويتي مصر

ووصل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي الكويتي مصر إلى مستوى صرف مقابل الجنيه: 5.22 جنيه للشراء، 5.23 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي في بنك الكويت الوطني

وحقق سعر الريال السعودي في بنك الكويت الوطني مقابل الجنيه المصري مستوى صرف: 5.07 جنيه للشراء، 5.23 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي القطري

وبلغ سعر الريال السعودي مستوى صرف في البنك الأهلي القطري مقابل الجنيه المصري: 5.17 جنيه للشراء، 5.23 جنيه للبيع.

سعر عملة السعودية في المصرف العربي الدولي

وجاء سعر الريال السعودي في المصرف العربي الدولي مقابل الجنيه المصري عند مستوى صرف: 5.20 جنيه للشراء، 5.23 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك بلوم مصر

وشهد سعر الريال السعودي اليوم في بنك بلوم مصر مستوى صرف مقابل الجنيه: 5.20 جنيه للشراء، 5.23 جنيه للبيع.