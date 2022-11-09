سعر الريال السعودي اليوم في البنوك مع بداية تعاملات الأربعاء البنكية

حقق سعر الريال السعودي اليوم في بداية تعاملات الأربعاء 9-11-2022 البنكية، مستوى مستقر نسبيًّا، داخل البنك المركزي مقارنة بنهاية التعاملات أمس الثلاثاء، ووصل إلى مستوى صرف: 6.46 جنيه للشراء، 6.48 جنيه للبيع، حيث شهد ارتفاعًا بمقدار قرش أمس للبيع والشراء، ويرصد موقع جريدة المال في التقرير التالي سعر صرف العملة السعودية وفقًا لما ترصده مواقع البنوك الرسمية العاملة في القطاع المصرفي المصري.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك التجاري الدولي

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي مقابل الجنيه: 6.47 جنيه للشراء، 6.49 للبيع.

سعر الريال السعودي في مصرف أبوظبي الإسلامي

سعر الريال السعودي أمام الجنيه في مصرف أبوظبي الإسلامي: 6.47 جنيه للشراء، 6.49 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الاستثمار العربي

سعر الريال السعودي أمام الجنيه في بنك الاستثمار العربي: 6.47 جنيه للشراء، 6.50 للبيع.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

سعر الريال السعودي اليوم أمام الجنيه في بنك الإسكندرية: 6.47 جنيه للشراء، 6.49 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك العربي الأفريقي الدولي

سعر الريال السعودي في البنك العربي الأفريقي الدولي مقابل الجنيه: 6.31 جنيه للشراء، 6.51 للبيع.

سعر العملة السعودية في البنك الأهلي المصري

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري مقابل الجنيه: 6.46 جنيه للشراء، 6.47 للبيع.

سعر الريال السعودي في ميد بنك

سعر الريال السعودي في ميد بنك مقابل الجنيه: 6.27 جنيه للشراء، 6.49 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك المشرق

سعر الريال السعودي في بنك المشرق مقابل الجنيه: 6.42 جنيه للشراء، 6.50 للبيع.

سعر العملة السعودية في بنك سايب

سعر الريال السعودي أمام الجنيه في بنك سايب: 6.42 جنيه للشراء، 6.50 للبيع.

سعر العملة السعودية في البنك الأهلي القطري

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي القطري مقابل الجنيه: 6.41 جنيه للشراء، 6.49 للبيع.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي في بنك كريدي أجريكول

سعر الريال السعودي أمام الجنيه في بنك كريدي أجريكول: 6.42 جنيه للشراء، 6.50 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

سعر الريال السعودي اليوم أمام الجنيه في بنك مصر: 6.46 جنيه للشراء، 6.47 للبيع.