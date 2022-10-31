سعر الريال السعودي اليوم في البنوك مع بداية تعاملات الإثنين البنكية

لم يتحرك سعر الريال السعودي اليوم بنسبة كبيرة في بداية تعاملات الإثنين 31-10-2022 البنكية، حيث وصل داخل البنك المركزي المصري إلى مستوى صرف: 6.38 جنيه للشراء، 6.41 جنيه للبيع، وفقًا لآخر تحديث لمتوسط أسعار العملات العربية والأجنبية، ويستعرض موقع جريدة المال في التقرير التالي تفاصيل سعر صرف عملة الريال السعودي وفقًا لما ترصده شاشات التداول اللحظية والمواقع الرسمية للبنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك العربي الإفريقي

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في البنك العربي الإفريقي: 6.22 جنيه للشراء، و 6.42 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

سعر الريال السعودي في بنك مصر أمام الجنيه: 6.36 جنيه للشراء، و 6.38 للبيع.

سعر العملة السعودية في بنك سايب

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في بنك سايب: 6.29 جنيه للشراء، و 6.41 للبيع.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي

سعر الريال السعودي أمام الجنيه البنك التجاري الدولي: 6.36 جنيه للشراء، و 6.41 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك كريدي أجريكول-مصر

سعر الريال السعودي في بنك كريدي أجريكول-مصر: 6.37 جنيه للشراء، و 6.45 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري: 6.36 جنيه للشراء، و6.38 للبيع.

سعر العملة السعودية في بنك الإسكندرية

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية مقابل الجنيه: 6.36 جنيه للشراء، و 6.41 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك أبوظبي التجاري

سعر الريال السعودي في بنك أبوظبي التجاري أمام الجنيه: 6.24 جنيه للشراء، و 6.41 للبيع.

سعر الريال السعودي في مصرف أبوظبي الإسلامي

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في مصرف أبوظبي الإسلامي: 6.42 جنيه للشراء، و 6.44 للبيع.

سعر الريال السعودي

سعر العملة السعودية في بنك المشرق

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في بنك المشرق: 6.36 جنيه للشراء، و 6.45 للبيع.

سعر الريال السعودي في المصرف العربي الدولي

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في المصرف العربي الدولي، بـ6.37 جنيه للشراء، و 6.40 للبيع.

سعر الريال السعودي في ميد بنك

سعر الريال السعودي اليوم في ميد بنك مقابل الجنيه المصري: 6.21 جنيه للشراء، و6.45 للبيع.