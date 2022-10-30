سعر الريال السعودي اليوم في البنوك مع بداية تعاملات الأحد 30-10-2022 البنكية

وصل سعر الريال السعودي اليوم في بداية تعاملات الأحد البنكية لمستوى صرف: 6.07 جنيه للشراء، 6.11 جنيه للبيع، وذلك وفقًا لآخر تقرير على موقع البنك المركزي المصري الرسمي، حيث شهد سعر صرف عملة السعودية ارتفاعًا بقيمة نحو 80 قرشًا بعد قرار لجنة السياسات النقدية برفع سعر الفائدة على الجنيه 200 نقطة أساس، ويرصد موقع جريدة المال في التقرير التالي تفاصيل سعر العملة السعودية في البنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري.

سعر الريال السعودي في البنك المصري الخليجي

سعر الريال السعودي في البنك المصري الخليجي مقابل الجنيه: 6.11 جنيه للشراء، 6.17 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك البركة

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك البركة: 6 جنيه للشراء، 6.17 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري مقابل الجنيه: 6.16 جنيه للشراء، 6.18 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك التعمير والإسكان

سعر الريال السعودي في بنك التعمير والإسكان مقابل الجنيه: 5.89 جنيه للشراء، 5.97 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي

سعر العملة السعودية في بنك مصر

سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه في بنك مصر: 6.07 جنيه للشراء، 6.12 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في المصرف العربي الدولي

سعر الريال السعودي في المصرف العربي مقابل الجنيه: 6.08 جنيه للشراء، 6.12 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك بلوم مصر

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في بنك بلوم مصر: 6.12 جنيه للشراء، 6.14 جنيه للبيع.

سعر العملة السعودية في البنك التجاري الدولي

سعر الريال السعودي اليوم في البنك التجاري الدولي مقابل الجنيه: 6.15 جنيه للشراء، 6.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك كريدي أجريكول مصر

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في بنك كريدي أجريكول: 6.16 جنيه للشراء، 6.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في مصرف أبو ظبي الإسلامي

سعر الريال السعودي في مصرف أبو ظبي الإسلامي مقابل الجنيه: 6.14 جنيه للشراء، 6.17 جنيه للبيع.

سعر عملة السعودية في بنك الإسكندرية

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في بنك الإسكندرية: 6.15 جنيه للشراء، 6.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي القطري

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي القطري مقابل الجنيه: 6.31 جنيه للشراء، 6.38 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي

سعر عملة السعودية في بنك الكويت الوطني

سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه في بنك الكويت الوطني: 5.99 جنيه للشراء، 6.17 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الاستثمار العربي

سعر الريال السعودي في بنك الاستثمار العربي مقابل الجنيه: 6.38 جنيه للشراء، 6.43 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك العربي الإفريقي

سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه المصري في البنك العربي الإفريقي: 6.01 جنيه للشراء، 6.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي الكويتي-مصر

سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي الكويتي مصر مقابل الجنيه: 6.14 جنيه للشراء، 6.17 جنيه للبيع.