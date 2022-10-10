سعر الريال السعودي اليوم في البنوك مع بداية التعاملات الصباحية مقابل الجنيه المصري

استقر سعر الريال السعودي اليوم على استقراره مع بداية تعاملات الإثنين البنكية الصباحية، حيث لم يتحرك سعر الصرف منذ بداية تعاملات الأسبوع الجاري، ووصل داخل البنك المركزي المصري إلى مستوى صرف: 5.21 جنيه للشراء، 5.23 جنيه للبيع، ويرصد موقع جريدة المال في التقرير التالي تفاصيل سعر صرف العملة السعودية داخل البنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري، وفقًا لشاشات التداول اللحظية والمواقع الرسمية لها.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك الإسكندرية

وجاء سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية مقابل الجنيه عند مستوى صرف: 5.21 جنيه للشراء، 5.23 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في المصرف المتحد

وحقق سعر الريال السعودي في المصرف المتحد أمام الجنيه مستوى صرف: 5.06 جنيه للشراء، 5.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس

وشهد سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس مقابل الجنيه مستوى صرف: 5.19 جنيه للشراء، 5.24 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي

سعر العملة السعودية في بنك أبو ظبي التجاري

وبلغ سعر الريال السعودي في بنك أبو ظبي التجاري مستوى صرف أمام الجنيه: 5.09 جنيه للشراء، 5.24 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في مصرف أبو ظبي الإسلامي

وسجل سعر الريال السعودي في مصرف أبو ظبي الإسلامي مستوى صرف مقابل الجنيه: 5.09 جنيه للشراء، 5.24 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

ووصل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري مستوى صرف أمام الجنيه: 5.20 جنيه للشراء، 5.23 جنيه للبيع.

سعر العملة السعودية في بنك مصر

سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر مقابل الجنيه: 5.20 جنيه للشراء، 5.23 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي

وجاء سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي أمام الجنيه عند مستوى صرف: 5.20 جنيه للشراء، 5.23 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك المصري الخليجي

وحقق سعر الريال السعودي في البنك المصري الخليجي مقابل الجنيه مستوى صرف: 5.22 جنيه للشراء، 5.23 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي في بنك بلوم مصر

وشهد سعر الريال السعودي في بنك بلوم مصر أمام الجنيه مستوى صرف: 5.21 جنيه للشراء، 5.23 جنيه للبيع.

سعر العملة السعودية في البنك العربي الإفريقي

وبلغ سعر الريال السعودي في البنك العربي الإفريقي مستوى صرف مقابل الجنيه: 5.09 جنيه للشراء، 5.25 جنيه للبيع.

سعر عملة السعودية في ميد بنك

وسجل سعر الريال السعودي في ميد بنك مستوى صرف أمام الجنيه: 5.07 جنيه للشراء، 5.24 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك التنمية الصناعية

ووصل سعر الريال السعودي اليوم في بنك التنمية الصناعية مستوى صرف أمام الجنيه: 5.16 جنيه للشراء، 5.23 جنيه للبيع.