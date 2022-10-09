سعر الريال السعودي اليوم في البنوك مع بداية التعاملات مقابل الجنيه المصري

حقق سعر الريال السعودي اليوم مع مستهل تعاملات الأحد 9-10-2022 البنكية مستوى صرف: 5.21 جنيه للشراء، 5.23 جنيه للبيع، محققًا بذلك استقرار داخل البنك المركزي المصري حيث لم يتحرّك سعر صرف العملة السعودية منذ آخر تعامل الخميس من الأسبوع الماضي، وفقًا لآخر تقرير صادر على موقعه الرسمي لمتوسط أسعار العملات العربية والأجنبية، ويرصد موقع جريدة المال تفاصيل سعر صرف العملة السعودية داخل البنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري، وفقًا لما ترصده مواقعها الرسمية وشاشات التداول اللحظية.

سعر الريال السعودي اليوم في ميد بنك

وبلغ سعر الريال السعودي في ميد بنك مقابل الجنيه المصري مستوى صرف: 5.07 جنيه للشراء، 5.24 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الاستثمار العربي

وجاء سعر الريال السعودي في بنك الاستثمار العربي مقابل الجنيه عند مستوى صرف: 5.22 جنيه للشراء، 5.25 جنيه للبيع.

سعر العملة السعودية بالبنك المصري الخليجي

ووصل سعر الريال السعودي في البنك المصري الخليجي أمام الجنيه: 5.22 جنيه للشراء، 5.24 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي في المصرف المتحد

واستقر سعر الريال السعودي في المصرف المتحد مقابل الجنيه: 5.06 جنيه للشراء، 5.25 جنيه للبيع.

سعر العملة السعودية في بنك مصر

وشهد سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر مستوى صرف أمام الجنيه: 5.20 جنيه للشراء، 5.23 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك كريدي أجريكول-مصر

وسجّل سعر الريال السعودي في بنك كريدي أجريكول مقابل الجنيه مستوى صرف: 5.19 جنيه للشراء، 5.25 جنيه للبيع.

سعر عملة السعودية في البنك الأهلي المصري

وبلغ سعر الريال السعودي في البنك الأهلي مقابل الجنيه المصري مستوى صرف: 5.20 جنيه للشراء، 5.23 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي

وجاء سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي مقابل الجنيه عند مستوى صرف: 5.20 جنيه للشراء، 5.23 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي في البنك العربي الإفريقي

ووصل سعر الريال السعودي في البنك العربي الإفريقي أمام الجنيه: 5.09 جنيه للشراء، 5.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي القطري

واستقر سعر الريال السعودي في البنك الأهلي القطري مقابل الجنيه: 5.17 جنيه للشراء، 5.23 جنيه للبيع.

سعر العملة السعودية في بنك المشرق

وشهد سعر الريال السعودي اليوم في بنك المشرق مستوى صرف أمام الجنيه: 5.17 جنيه للشراء، 5.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

وحقق سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية مستوى صرف مقابل الجنيه: 5.20 جنيه للشراء، 5.23 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك البركة

وبلغ سعر الريال السعودي في بنك البركة أمام الجنيه مستوى صرف عند: 5.09 جنيه للشراء، 5.23 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في مصرف أبوظبي الإسلامي

وسجّل سعر الريال السعودي اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي مقابل الجنيه مستوى صرف: 5.22 جنيه للشراء، 5.23 جنيه للبيع.