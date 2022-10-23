سعر الريال السعودي اليوم في البنوك في بداية تعاملات الأحد البنكية مقابل الجنيه

استقر سعر الريال السعودي اليوم 23-10-2022 مع مستهل تعاملات الأحد البنكية، حيث وصل داخل البنك المركزي إلى مستوى صرف: 5.22 جنيه للشراء، 5.24 جنيه للبيع، وكان قد حظي سعر صرف العملة السعودية باستقرار تعاملات خلال تعاملات الأسبوع الماضي البنكية، ويرصد موقع جريدة المال في التقرير التالي تفاصيل سعر صرف عملة السعودية داخل البنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري، وفقًا لما ترصده شاشات التداول اللحظية داخل تلك البنوك ومواقعها الرسمية.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك التجاري الدولي

جاء سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي عند مستوى صرف: 5.21 جنيه للشراء، 5.24 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في مصرف أبو ظبي الإسلامي

وصل سعر الريال السعودي في مصرف أبو ظبي الإسلامي لمستوى صرف: 5.23 جنيه للشراء، 5.24 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

ظهر سعر الريال السعودي في بنك مصر عند مستوى صرف: 5.21 جنيه للشراء، 5.23 جنيه للبيع

سعر الريال السعودي في البنك العربي الإفريقي

سجل سعر الريال السعودي في البنك العربي الإفريقي مستوى صرف: 5.09 جنيه للشراء، 5.26 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

بلغ سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري مستوى صرف: 5.21 جنيه للشراء، 5.24 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي

سعر العملة السعودية ببنك التعمير والإسكان

حقق سعر الريال السعودي في بنك التعمير والإسكان مستوى صرف: 5.16 جنيه للشراء، 5.24 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي القطري

استقر سعر الريال السعودي في البنك الأهلي القطري عند مستوى صرف: 5.18 جنيه للشراء، 5.24 جنيه للبيع.

سعر عملة السعودية في المصرف المتحد

جاء سعر الريال السعودي عند مستوى صرف في المصرف المتحد مقابل الجنيه: 5.06 جنيه للشراء، 5.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك كريدي أجريكول مصر

وصل سعر الريال السعودي لمستوى صرف في بنك كريدي أجريكول مصر مقابل الجنيه: 5.19 جنيه للشراء، 5.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك المصري الخليجي

ظهر سعر الريال السعودي في البنك المصري الخليجي عند مستوى صرف: 5.22 جنيه للشراء، 5.24 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

سجل سعر الريال السعودي مستوى صرف في بنك الإسكندرية: 5.21 جنيه للشراء، 5.24 جنيه للبيع.

سعر عملة السعودية في بنك التنمية الصناعية

بلغ سعر الريال السعودي مستوى صرف مقابل الجنيه في بنك التنمية الصناعية: 5.17 جنيه للشراء، 5.24 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي الكويتي مصر

حقق سعر الريال السعودي مستوى صرف مقابل الجنيه في البنك الأهلي الكويتي مصر: 5.23 جنيه للشراء، 5.24 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي

سعر عملة السعودية في بنك الكويت الوطني

شهد سعر الريال السعودي مستوى صرف في بنك الكويت الوطني: 5.08 جنيه للشراء، 5.24 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك بلوم مصر

استقر سعر الريال السعودي عند مستوى صرف في بنك بلوم مصر مقابل الجنيه: 5.21 جنيه للشراء، 5.24 جنيه للبيع.

سعر عملة السعودية في بنك البركة

وصل سعر الريال السعودي لمستوى صرف في بنك البركة: 5.09 جنيه للشراء، 5.24 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك سايب

شهد سعر الريال السعودي اليوم مستوى صرف في بنك سايب: 5.14 جنيه للشراء، 5.25 جنيه للبيع.