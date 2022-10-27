سعر الريال السعودي اليوم في البنوك بعد ارتفاع سعر الفائدة

قفز سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه المصري، بعد رفع البنك المركزي المصري سعر الفائدة على الجنيه في اجتماع استثنائي اليوم، للجنة السياسات النقدية، وسجلت في البنوك العملة السعودية 5.97 جنيه للشراء و6.01 جنيه للبيع، بعد استقرار سابق عند مستوى سعر 5.21 جنيه للشراء و5.24 للبيع، وترصد “جريدة المال” في تقرير تفصيلي أسعار صرف العملات العربية والأجنبية في أعقاب قرار البنك المركزي.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي المصري

سعر الريال السعودي: 5.97 جنيه للشراء، 6.01 للبيع، في البنك الأهلي المصري أحد أكبر البنوك الحكومية.

سعر العملة السعودية في بنك مصر

سعر الريال السعودي في بنك مصر، 5.90 جنيه للشراء، 5.97 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي، 5.99 جنيه للشراء، و6.04 للبيع.

سعر صرف الريال السعودي في بنك الإسكندرية

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية، 6.01 جنيه للشراء، و6.05 للبيع.

سعر صرف الريال السعودي في المصرف المتحد

سعر الريال السعودي في المصرف المتحد، 5.77 جنيه للشراء، و6.00 للبيع.

سعر الريال السعودي في المصرف العربي الدولي

سعر الريال السعودى اليوم في المصرف العربي الدولي، 6.02 جنيه للشراء، و6.05 للبيع.

سعر الريال السعودي

سعر العملة السعودية في بنك أبوظبي التجاري

سعر الريال السعودي في أبوظبي التجاري، 5.89 جنيه للشراء، و6.05 للبيع.

سعر صرف الريال السعودي في بنك سايب

سعر الريال السعودي في بنك سايب، 5.92 جنيه للشراء، و6.04 للبيع.

سعر العملة السعودية في ميد بنك

سعر الريال السعودي في ميد بنك 5.84 جنيه للشراء، و6.06 للبيع.

سعر صرف الريال السعودي في بنك كريدي أجريكول

سعر الريال السعودي في بنك كريدي أجريكول، 6.01 جنيه للشراء، و6.09 للبيع.

سعر الريال السعودي

سعر صرف الريال السعودي في بنك قناة السويس

سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس، 6.00 جنيه للشراء، و6.05 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي القطري

سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي القطري، 5.97 جنيه للشراء، و6.05 للبيع، بحسب موقع البنك.