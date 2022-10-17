سعر الريال السعودي اليوم في البنوك ببداية التعاملات مقابل الجنيه

وصل سعر الريال السعودي اليوم إلى مستوى صرف: 5.22 جنيه للشراء، 5.24 جنيه للبيع، وذلك مع مستهل التعاملات البنكية اليوم الإثنين 17-10-2022، حيث لم يتحرّك سعر الصرف داخل المركزي منذ بدء تعاملات الأسبوع الجاري، ويرصد موقع جريدة المال في التقرير التالي تفاصيل سعر العملة السعودية وفقًا لآخر تقرير صادر عن البنوك العاملة بالقطاع المصرفي، وحسب ما ترصده شاشات التداول اللحظية.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك البركة

سجل سعر الريال السعودي في بنك البركة مقابل الجنيه مستوى صرف: 5.10 جنيه للشراء، 5.24 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك بلوم مصر

استقر سعر الريال السعودي عند مستوى صرف في بنك بلوم مصر: 5.21 جنيه للشراء، 5.24 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في ميد بنك

شهد سعر الريال السعودي في ميد بنك أمام الجنيه مستوى صرف: 5.07 جنيه للشراء، 5.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي في المصرف المتحد

وصل سعر الريال السعودي في المصرف المتحد لمستوى صرف: 5.06 جنيه للشراء، 5.25 جنيه للبيع.

سعر عملة السعودية في بنك مصر

بلغ سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر أمام الجنيه مستوى صرف: 5.21 جنيه للشراء، 5.23 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي

جاء سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي عند مستوى صرف: 5.21 جنيه للشراء، 5.24 جنيه للبيع.

سعر العملة السعودية في البنك الأهلي المصري

حقق سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري أمام الجنيه مستوى صرف: 5.21 جنيه للشراء، 5.23 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي القطري

سجل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي القطري مستوى صرف: 5.18 جنيه للشراء، 5.24 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك المصري الخليجي

استقر سعر الريال السعودي بالبنك المصري الخليجي أمام الجنيه عند مستوى صرف: 5.22 جنيه للشراء، 5.24 جنيه للبيع.

سعر عملة السعودية في بنك التنمية الصناعية

شهد سعر الريال السعودي ببنك التنمية الصناعية مستوى صرف: 5.17 جنيه للشراء، 5.24 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك سايب

جاء سعر الريال السعودي في بنك سايب أمام الجنيه عند مستوى صرف: 5.14 جنيه للشراء، 5.24 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي

سعر عملة السعودية في بنك الإسكندرية

حقق سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية مستوى صرف: 5.21 جنيه للشراء، 5.24 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك كريدي أجريكول

وصل سعر الريال السعودي في بنك كريدي أجريكول مصر أمام الجنيه مستوى صرف: 5.19 جنيه للشراء، 5.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في مصرف أبو ظبي الإسلامي

بلغ سعر الريال السعودي اليوم في مصرف أبو ظبي الإسلامي مستوى صرف: 5.23 جنيه للشراء، 5.24 جنيه للبيع.