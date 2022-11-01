سعر الريال السعودي اليوم في البنوك ببداية تعاملات الثلاثاء مقابل الجنيه

سعر الريال السعودي اليوم في البنوك مع مستهل تعاملات الثلاثاء 1-11-2022 البنكية وصل إلى: 6.40 جنيه للشراء، 6.43 جنيه للبيع، وذلك داخل البنك المركزي المصري، وفقًا لمتوسط أسعار العملات العربية والأجنبية الواردة بالموقع الرسمي للبنك، وذلك بعدما شهد ارتفاعًا طفيفًا داخل البنوك خلال تعاملات الإثنين، ويرصد موقع جريدة المال في التقرير التالي تفاصيل سعر صرف عملة الريال السعودي في البنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي المصري

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في البنك الأهلي المصري: 6.37 جنيه للشراء، 6.40 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي مقابل الجنيه: 6.36 جنيه للشراء، 6.41 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في بنك مصر: 6.37 جنيه للشراء، 6.40 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي القطري

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي القطري مقابل الجنيه المصري: 6.35 جنيه للشراء، 6.43 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك البركة

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك البركة: 6.24 جنيه للشراء، 6.41 جنيه للبيع.

سعر العملة السعودية في بنك سايب

سعر الريال السعودي في بنك سايب مقابل الجنيه المصري: 6.33 جنيه للشراء، 6.45 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في ميد بنك

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في ميد بنك: 6.23 جنيه للشراء، 6.46 جنيه للبيع.

سعر العملة السعودية في بنك المشرق

سعر الريال السعودي في بنك المشرق مقابل الجنيه المصري: 6.36 جنيه للشراء، 6.45 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك العربي الإفريقي

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في البنك العربي الإفريقي: 6.22 جنيه للشراء، 6.42 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي الكويتي مصر

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي الكويتي مصر مقابل الجنيه: 6.42 جنيه للشراء، 6.45 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي

سعر عملة السعودية في بنك التعمير والإسكان

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في بنك التعمير والإسكان: 6.36 جنيه للشراء، 6.44 جنيه للبيع.

سعر عملة السعودية في بنك قناة السويس

سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس مقابل الجنيه: 6.38 جنيه للشراء، 6.44 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الاستثمار العربي

سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه في بنك الاستثمار العربي: 6.40 جنيه للشراء، 6.45 جنيه للبيع.