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سعر الريال السعودي اليوم في البنوك المصرية الأحد 7-11-2021

استقرار سعر في بداية تعاملات الأسبوع
إسلام عزام 9:05 ص, الأحد, 7 نوفمبر 21 9:05 ص, الأحد, 7 نوفمبر 21

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استقرت مستويات شراء وبيع سعر الريال السعودي اليوم الأحد 7 نوفمبر 2021 أمام الجنيه، فى عدد من البنوك، وفي عدد كبير من شركات الصرافة العاملة في السوق المحلية المصرية، باليوم الأول لبدء التعاملات خلال الأسبوع الحالي، ليسجل المتوسط عند 4.175 جنيه للشراء، و4.201 للبيع، طبقًا لآخِر تحديث للبنك المركزي المصري.

الريال السعودي في بنك مصر

وجاءت أسعار الريال السعودي في بنك مصر 4.18 جنيه للشراء. 4.19 جنيه للبيع.

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سعر الريال السعودي مقابل الدولار

كما استقر سعر الريال السعودي أمام الدولار في بداية التداولات الصباحية عند مستوى 0.27 دولار.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي

وعلى نفس المستويات وصل سعر الريال السعودي إلى 4.17 جنيه للشراء، و4.20 للبيع، بأكبر البنوك الخاصة في مصر؛ البنك التجاري الدولي.

سعر الريال السعودي اليوم في شركات الصرافة

وسجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، بشبكة فروع مصر للصرافة عند 4.17 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

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سعر الريال السعودي في بنك HSBC

وجاء سعر شراء وبيع الريال السعودي داخل شبكة فروع بنك” HSBC” أمام نظيره المحلي الجنيه، عند مستوى 4.17 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك المصرف المتحد

يقدم بنك المصرف المتحد السعر الأقل للعملة السعودية أمام الجنيه المصري عند مستوى 4.04 جنيه للشراء، و4.20 للبيع.

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سعر الريال السعودي اليوم في بنك بلوم

وسجل سعر شراء الريال أمام الجنيه المصري داخل شبكة فروع بنك بلوم وصل إلى 4.17 جنيه للشراء، و4.20 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

وصل سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري في بداية التعاملات الصباحية بالبنك الأهلي المصري إلى 4.18 جنيه للشراء، و4.20 للبيع.

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بقلم إسلام عزام

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