سعر الريال السعودي اليوم في البنوك المصرية السبت 6-11-2021

حافظ سعر الريال السعودي اليوم السبت 6-11-2021 على متوسط الأسعار أمام الجنيه المصري، بسبب العطلة الأسبوعية للبنوك الحكومية والخاصة، ليسجل المتوسط عند 4.175 جنيه للشراء، و4.201 للبيع، طبقًا لآخِر تحديث للبنك المركزي المصري.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك بلوم

وسجل سعر شراء الريال أمام الجنيه المصري داخل شبكة فروع بنك بلوم وصل إلى 4.17 جنيه للشراء، و4.20 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

وصل سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري في بداية التعاملات الصباحية بالبنك الأهلي المصري إلى 4.18 جنيه للشراء، و4.20 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم

سعر الريال السعودي في بنك المصرف المتحد

يقدم بنك المصرف المتحد السعر الأقل للعملة السعودية أمام الجنيه المصري عند مستوى 4.04 جنيه للشراء، و4.20 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في شركات الصرافة

وسجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، بشبكة فروع مصر للصرافة عند 4.17 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك HSBC

وجاء سعر شراء وبيع الريال السعودي داخل شبكة فروع بنك” HSBC” أمام نظيره المحلي الجنيه، عند مستوى 4.17 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي مقابل الدولار

كما استقر سعر الريال السعودي أمام الدولار في بداية التداولات الصباحية عند مستوى 0.27 دولار.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي

وعلى نفس المستويات وصل سعر الريال السعودي إلى 4.17 جنيه للشراء، و4.20 للبيع، بأكبر البنوك الخاصة في مصر؛ البنك التجاري الدولي.

الريال السعودي في بنك مصر

وجاءت أسعار الريال السعودي في بنك مصر 4.18 جنيه للشراء. 4.19 جنيه للبيع.

وتوقع وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، على هامش مشاركته في قمة قادة مجموعة الدول العشرين بروما، أن يحقق الاقتصاد غير النفطي السعودي نموا خلال العامين الحالي والمقبل بنسبة 5%، مشيرا إلى أن المملكة تستقطب استثمارات أجنبية كبيرة مقارنة بالسنوات السابقة.

وأوضح الجدعان أن هذه النتائج جاءت نتاج رؤية المملكة 2030، فالإيرادات غير النفطية تتضاعف والاقتصاد بدأ ينمو بصورة كبيرة وتعافى من الجائحة.

وأضاف أن الاقتصاد غير النفطي يساهم بشكل متزايد في الميزانية السعودية، بما يعكس تحقيق مستهدفات رؤية 2030.

وأشار إلى بقاء التوقعات نفسها ببلوغ العجز للناتج المحلي 2.7% مع نهاية العام.