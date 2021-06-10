سعر الريال السعودي اليوم خلال نهاية التعاملات

تراجع سعر الريال أمام الجنيه، بشكل طفيف بنهاية تعاملات اليوم بالبنك الأهلي المصري؛ أكبر البنوك الحكومية، مسجلاً 4.15 جنيه للشراء و4.18 جنيه للبيع

اختتم سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، تعاملات اليوم الخميس 10-6-2021، ونهاية تعاملات الأسبوع، أيضاً، مائلاً إلى الاستقرار بالبنوك المحلية وشركات الصرافة العاملة في مصر، ليظل قرب 4.16 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع، بحسب المعلن من البنك المركزي المصري على موقعه الرسمي اليوم، عن سعر الريال السعودي.

وسجل سعر عملة المملكة السعودية تراجعا طفيفا، بنهاية تعاملات اليوم في البنوك الحكومية، ليفقد سعر الريال مقابل الجنيه قرشاً على مستوى البيع، داخل أكبر مصرفين حكوميين؛ “الأهلي المصري” و”مصر”.

وترصد بوابة “المال” سعر الريال مقابل الجنيه، داخل البنوك المحلية الرئيسية، في تقرير يومي، كالآتي:

سعر الريال السعودي مقابل الدولار

استقر سعر الريال السعودي مقابل الدولار الأمريكي، محققاً 0.27 دولار، بنهاية تعاملات اليوم.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

فيما فقد سعر الريال السعودي مقابل الجنيه، قرشاً على مستوى البيع بفروع بنك مصر؛ ثاني أكبر البنوك الحكومية، ليسجل 4.15 جنيه للشراء و4.18 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

وبالمثل، تراجع سعر الريال أمام الجنيه، بشكل طفيف بنهاية تعاملات اليوم بالبنك الأهلي المصري؛ أكبر البنوك الحكومية، مسجلاً 4.15 جنيه للشراء و4.18 جنيه للبيع. ريالات سعودي

سعر الريال السعودي اليوم في الصرافة

أنهى سعر الريال السعودي مقابل نظيره المصري، بفروع الشركة المصرية للصرافة، متداولاً قرب 4.15 جنيه للشراء و4.18 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في البنوك

وفيما يتعلق بالبنوك التجارية الخاصة وبنوك المعاملات الإسلامية، ترصد “المال” سعر العملة السعودية مقابل العملة المحلية بعدد من المصارف الرئيسية، كالآتي:

سعر الريال السعودي في البنك المصري الخليجي

عند 4.14 و4.19 جنيه للشراء والبيع، على التوالي، يتداول سعر الريال السعودي مقابل الجنيه، بفروع البنك المصري الخليجي.

سعر الريال السعودي في بنك التنمية الصناعية

وخلال فترة التعاملات المسائية بفروع بنك التنمية الصناعية، سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، 4.11 و4.19 جنيه للشراء والبيع، على التوالي.

سعر الريال السعودي في المصرف العربي الدولي

فيما يتداول سعر الريال مقابل الجنيه، عند 4.17 و4.19 جنيه للشراء والبيع، على التوالي، بفروع المصرف العربي الدولي.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك فيصل الإسلامي

أظهرت شاشات التداول اللحظي بفروع بنك فيصل الإسلامي، وصول سعر الريال السعودي مقابل الجنيه، عند 4.15 جنيه للشراء و4.18 جنيه للبيع.