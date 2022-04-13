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 سعر الريال السعودي اليوم بنهاية التعاملات في البنوك وشركات الصرافة

متوسط العملة يسجل 4.8 جنيه للشراء
فاطمة إمام 4:26 م, الأربعاء, 13 أبريل 22 4:26 م, الأربعاء, 13 أبريل 22

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تباين سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 13 أبريل 2022 مقابل الجنيه المصري داخل عدد كبير من شبكات فروع البنوك الحكومية والخاصة وشركات الصرافة العاملة في السوق المحلية بنهاية التعاملات، بحسب الرصد اليومي الذي تقدمه بوابة “المال” خدمة لقرائها، ليسجل متوسط سعر الريال مقابل الجنيه 4.896 جنيه للشراء، و4.922 للبيع، وفق آخِر تحديث للبنك المركزي المصري، وجاءت الأسعار على النحو التالي:

سعر الريال السعودي اليوم في شركات الصرافة

وصل سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري داخل شبكة فروع شركات الصرافة، إلى 4.89 جنيه للشراء، و4.92 للبيع.

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سعر الريال السعودي اليوم في بنك بلوم

ونشرت أحدث مؤشرات شاشات التداول وصول مستويات شراء وبيع الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، إلى 4.90 جنيه للشراء، و4.93 للبيع داخل شبكة فروع بنك بلوم.

سعر الريال السعودي في المصرف المتحد

وسجلت مستويات سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصري داخل شبكة فروع البنك المصرف المتحد 4.73 جنيه للشراء، و4.92 للبيع.

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سعر الريال السعودي في البنك العقاري المصري

وبلغ سعر الريال السعودي بنهاية التداولات المسائية مقابل الجنيه المصري فى شبكة فروع البنك العقاري المصري، 4.77 جنيه للشراء، و4.92 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم الخميس 11-11-2021 في البنوك المصرية

سعر الريال السعودي في بنك المشرق

وبحسب التقرير اليومي لـ“المال، حقق سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصري فى شبكة فروع بنك المشرق 4.90 جنيه للشراء، و4.92 للبيع.

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سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي المصري

سجل سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري 4.89 جنيه للشراء، و4.92 للبيع بنهاية التعاملات داخل شبكة فروع البنك الأهلي المصري.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر

وبلغت مستويات سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، 4.89 جنيه للشراء، و4.92 للبيع داخل شبكة فروع بنك مصر.

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بقلم فاطمة إمام

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