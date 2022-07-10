سعر الريال السعودي اليوم بنهاية التعاملات في البنوك وشركات الصرافة

حافظت مستويات سعر الريال السعودي اليوم الأحد 10 يوليو 2022 على استقرارها بنهاية التعاملات داخل عدد من شبكات فروع البنوك الحكومية والخاصة وشركات الصرافة العاملة في السوق المحلية، ليأتي متوسط سعر الريال مقابل الجنيه عند 5.015 جنيه للشراء، و5.037 جنيه للبيع، وفق آخِر تحديث للبنك المركزي المصري، وطبقًا للتقرير اليومي الذي تقدمه جريدة “المال” لقرائها.

سعر الريال السعودي اليوم في شركات الصرافة

أوضحت أحدث مؤشرات شاشات التداول اللحظية وصول مستويات سعر صرف الريال مقابل الجنيه المصري داخل شبكة فروع شركات الصرافة، إلى 5.02 جنيه للشراء، و5.03 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك بلوم

بلغت مستويات سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري 5.01 جنيه للشراء، و5.04 جنيه للبيع داخل شبكة فروع بنك بلوم.

سعر الريال السعودي في المصرف المتحد

أظهرت مؤشرات شاشات التداول وصول سعر العملة السعودية أمام الجنيه داخل شبكة فروع بنك المصرف المتحد، إلى 4.86 جنيه للشراء، و5.04 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك العقاري المصري

سجلت مستويات سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في شبكة فروع البنك العقاري المصري، 4.99 جنيه للشراء، و5.04 جنيه للبيع، بحسب آخِر التحديثات على شاشات التداولات.

سعر الريال السعودي في بنك المشرق

أظهرت شاشات التداول وصول سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في شبكة فروع بنك المشرق، إلى 5.01 جنيه للشراء، و5.04 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي المصري

سجل سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري 5 جنيهات للشراء، و5.02 جنيه للبيع، داخل شبكة فروع البنك الأهلي المصري.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر

سجلت مستويات سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري 5 جنيهات للشراء، و5.04 جنيه للبيع داخل شبكة فروع بنك مصر.