سعر الريال السعودي اليوم بنهاية التعاملات في البنوك وشركات الصرافة

شهدت مستويات سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 5 يوليو 2022 بنهاية التعاملات داخل عدد من شبكات فروع البنوك الحكومية والخاصة وشركات الصرافة العاملة في السوق المحلية، ليأتي متوسط سعر الريال مقابل الجنيه عند 5.015 جنيه للشراء، و5.037جنيه للبيع، وفق آخِر تحديث للبنك المركزي المصري، وطبقًا للتقرير اليومي الذي تقدمه جريدة “المال” لقرائها.

سعر الريال السعودي اليوم في شركات الصرافة

سجلت مستويات سعر صرف الريال مقابل الجنيه المصري داخل شبكة فروع شركات الصرافة، 5.02 جنيه للشراء، و50.3 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك بلوم

بيّن أحدث مؤشرات شاشات التداول وصول مستويات سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري إلى 5.01 جنيه للشراء، و5.04 جنيه للبيع داخل شبكة فروع بنك بلوم.

سعر الريال السعودي في المصرف المتحد

أظهرت مؤشرات شاشات التداول وصول سعر العملة السعودية أمام الجنيه داخل شبكة فروع بنك المصرف المتحد، إلى 4.86 جنيه للشراء، و5.04 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك العقاري المصري

بلغت مستويات سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري فى شبكة فروع البنك العقاري المصري، 4.99 جنيه للشراء، و5.04 جنيه للبيع، بحسب آخِر التحديثات على شاشات التداولات.

سعر الريال السعودي في بنك المشرق

أظهرت شاشات التداول وصول سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في شبكة فروع بنك المشرق، إلى5.01 جنيه للشراء، و5.04 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي المصري

سجلت مستويات سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، عند 5 جنيه للشراء، و5.02 جنيهات للبيع، داخل شبكة فروع البنك الأهلي المصري.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر

سجلت مستويات سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري 5 جنيه للشراء، و5.04 جنيهات للبيع داخل شبكة فروع بنك مصر.