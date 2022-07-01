سعر الريال السعودي اليوم بنهاية التعاملات في البنوك وشركات الصرافة

واصل سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 1 يوليو 2022 استقراره بنهاية التعاملات داخل عدد كبير من من البنوك الحكومية والخاصة وشركات الصرافة العاملة في السوق المحلية المصرية ليأتي متوسط السعر مقابل الجنيه عند 4.996 جنيه للشراء، و5.018 جنيه للبيع بحسب التقرير اليومي الذي تقدمة جريدة المال خدمة لمتاببعيها

سعر الريال السعودي اليوم في شركات الصرافة

سجلت مستويات سعر صرف الريال مقابل الجنيه المصري داخل شبكة فروع شركات الصرافة، 5 جنيهات للشراء، و5.02 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك بلوم

أظهرت شاشات التداول وصول مستويات سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري إلى 4.99 جنيه للشراء، و5.05 جنيه للبيع داخل شبكة فروع بنك بلوم.

سعر الريال السعودي في المصرف المتحد

نشرت مؤشرات شاشات التداول وصول سعر العملة السعودية أمام الجنيه داخل شبكة فروع بنك المصرف المتحد، إلى 4.84 جنيه للشراء، و5.02 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك العقاري المصري

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري فى شبكة فروع البنك العقاري المصري، 4.88 جنيه للشراء، و5.05 جنيه للبيع، بحسب آخِر التحديثات على شاشات التداولات.

سعر الريال السعودي في بنك المشرق

أوضحت شاشات التداول وصول سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في شبكة فروع بنك المشرق، إلى 4.99 جنيه للشراء، و5.02 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي المصري

سجل سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، 5 جنيهات للشراء، و5.02 جنيهات للبيع، داخل شبكة فروع البنك الأهلي المصري.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر

أظهرت مستويات سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري عند 5 جنيهات للشراء، و5.02 جنيه للبيع داخل شبكة فروع بنك مصر.