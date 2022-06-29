سعر الريال السعودي اليوم بنهاية التعاملات في البنوك وشركات الصرافة

واصل سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 29 يونيو 2022 ارتفاعه بنهاية التعاملات داخل عدد من شبكات فروع البنوك الحكومية والخاصة وشركات الصرافة العاملة في السوق المحلية، ليأتي متوسط سعر الريال مقابل الجنيه عند 4.996 جنيه للشراء، و5.018 جنيه للبيع، وفق آخِر تحديث للبنك المركزي المصري، وطبقًا للتقرير اليومي الذي تقدمه جريدة “المال” لقرائها.

سعر الريال السعودي اليوم في شركات الصرافة

سجلت مستويات سعر صرف الريال مقابل الجنيه المصري داخل شبكة فروع شركات الصرافة، 5 جنيهات للشراء، و5.02 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك بلوم

أظهر أحدث مؤشرات شاشات التداول وصول مستويات سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري إلى 4.99 جنيه للشراء، و5.05 جنيه للبيع داخل شبكة فروع بنك بلوم.

سعر الريال السعودي في المصرف المتحد

فيما أعلنت مؤشرات شاشات التداول وصول سعر العملة السعودية أمام الجنيه داخل شبكة فروع بنك المصرف المتحد، إلى 4.84 جنيه للشراء، و5.02 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك العقاري المصري

فيما بلغ سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري فى شبكة فروع البنك العقاري المصري، 4.88 جنيه للشراء، و5.05 جنيه للبيع، بحسب آخِر التحديثات على شاشات التداولات.

سعر الريال السعودي في بنك المشرق

أعلنت شاشات التداول وصول سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في شبكة فروع بنك المشرق، إلى 4.99 جنيه للشراء، و5.02 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي المصري

سجل سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، 5 جنيهات للشراء، و5.02 جنيهات للبيع، داخل شبكة فروع البنك الأهلي المصري.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر

كما أوضحت مستويات سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري عند 5 جنيهات للشراء، و5.02 جنيه للبيع داخل شبكة فروع بنك مصر.