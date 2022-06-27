سعر الريال السعودي اليوم بنهاية التعاملات في البنوك وشركات الصرافة

استقر سعر الريال السعودي اليوم الاثنين 27 يونيو 2022 بنهاية التعاملات داخل عدد من شبكات فروع البنوك الحكومية والخاصة وشركات الصرافة العاملة في السوق المحلية، ليأتي متوسط سعر الريال مقابل الجنيه عند 4.984 جنيه للشراء، و5.006جنيه للبيع، وفق آخِر تحديث للبنك المركزي المصري، وطبقًا للتقرير اليومي الذي تقدمه جريدة “المال” لقرائها.

سعر الريال السعودي اليوم في شركات الصرافة

بلغت مستويات سعر صرف الريال مقابل الجنيه المصري داخل شبكة فروع شركات الصرافة، 4.99 جنيه للشراء، و5 جنيهات للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك بلوم

فيما نشر أحدث مؤشرات شاشات التداول وصول مستويات سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري إلى 4.98 جنيه للشراء، و5.01 جنيه للبيع داخل شبكة فروع بنك بلوم.

سعر الريال السعودي اليوم في البنوك المصرية السبت 6-11-2021

سعر الريال السعودي في المصرف المتحد

كما بيّنت مؤشرات شاشات التداول وصول سعر العملة السعودية أمام الجنيه داخل شبكة فروع بنك المصرف المتحد، إلى 4.82 جنيه للشراء، و5.01 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك العقاري المصري

كما سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري فى شبكة فروع البنك العقاري المصري، 4.87 جنيه للشراء، و5.01 جنيه للبيع، بحسب آخِر التحديثات على شاشات التداولات.

سعر الريال السعودي في بنك المشرق

أعلنت شاشات التداول وصول سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في شبكة فروع بنك المشرق، إلى 4.98 جنيه للشراء، و5.01 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي المصري

وبلغ سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، 4.99 جنيه للشراء، و5 جنيهات للبيع، داخل شبكة فروع البنك الأهلي المصري.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر

كما أظهرت مستويات سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري 4.99 جنيه للشراء، و5 جنيهات للبيع داخل شبكة فروع بنك مصر.