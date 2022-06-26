سعر الريال السعودي اليوم بنهاية التعاملات في البنوك وشركات الصرافة

يواصل سعر الريال السعودي اليوم الأحد 26 يونيو 2022 استقراره بنهاية التعاملات داخل عدد من شبكات فروع البنوك الحكومية والخاصة وشركات الصرافة العاملة في السوق المحلية، ليأتي متوسط سعر الريال مقابل الجنيه عند 4.985 جنيه للشراء، و5.007 جنيه للبيع، وفق آخِر تحديث للبنك المركزي المصري، وطبقًا للتقرير اليومي الذي تقدمه جريدة “المال” لقرائها.

سعر الريال السعودي اليوم في شركات الصرافة

سجلت مستويات سعر صرف الريال مقابل الجنيه المصري داخل شبكة فروع شركات الصرافة 4.99 جنيه للشراء، و5 جنيهات للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك بلوم

كما أظهر أحدث مؤشرات شاشات التداول وصول مستويات سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري إلى 4.98 جنيه للشراء، و5.01 جنيه للبيع داخل شبكة فروع بنك بلوم.

سعر الريال السعودي في المصرف المتحد

أظهرت مؤشرات شاشات التداول وصول سعر العملة السعودية أمام الجنيه داخل شبكة فروع بنك المصرف المتحد، إلى 4.82 جنيه للشراء، و5.01 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك العقاري المصري

فيما تداول سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري فى شبكة فروع البنك العقاري المصري عند 4.87 جنيه للشراء، و5.01 جنيه للبيع، بحسب آخِر التحديثات على شاشات التداولات.

سعر الريال السعودي في بنك المشرق

بينما نشرت شاشات التداول وصول سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في شبكة فروع بنك المشرق، إلى 4.98 جنيه للشراء، و5.01 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي المصري

وسجل سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، جاء عند 4.99 جنيه للشراء، و5 جنيهات للبيع داخل شبكة فروع البنك الأهلي المصري.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر

فيما سجلت مستويات سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري 4.99 جنيه للشراء، و5 جنيهات للبيع داخل شبكة فروع بنك مصر.