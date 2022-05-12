سعر الريال السعودي اليوم بنهاية التعاملات في البنوك وشركات الصرافة

هبط سعر الريال السعودي اليوم الخميس 12 مايو 2022 داخل عدد كبير من شبكات فروع البنوك الحكومية والخاصة وشركات الصرافة العاملة بالسوق المحلية المصرية بنهاية التعاملات، ليسجل متوسط سعر الريال مقابل الجنيه 4.871 جنيه للشراء، و4.894 جنيه للبيع، وفق آخِر تحديث للبنك المركزي المصري وطبقًا للتقرير اليومي الذي تقدمه جريدة “المال” لقرائها.

سعر الريال السعودي اليوم في شركات الصرافة

نشرت مؤشرات شاشات التداول وصول مستويات سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بنهاية التعاملات اليوم داخل شبكة فروع شركات الصرافة، إلى 4.87 جنيه للشراء، و4.89 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك بلوم

كما أوضحت مؤشرات شاشات التداول وصول سعر شراء وبيع الريال السعودي مقابل الجنيه المصري عند 4.88 جنيه للشراء، و4.91 جنيه للبيع داخل شبكة فروع بنك بلوم.

سعر الريال السعودي في المصرف المتحد

بينت مؤشرات شاشات التداول وصول سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصري داخل شبكة فروع البنك المصرف المتحد إلى 4.71 جنيه للشراء، و4.90 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك العقاري المصري

كما سجل سعر الشراء والبيع للريال السعودي مقابل الجنيه المصري فى شبكة فروع البنك العقاري المصري، عند 4.74 جنيه للشراء، و4.89 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك المشرق

جاءت مستويات سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصري فى شبكة فروع بنك المشرق، عند 4.88 جنيه للشراء، و4.91 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي المصري

تداولت مستويات سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصري عند 4.87 جنيه للشراء، و4.89 جنيه للبيع، في داخل شبكة فروع البنك الأهلي المصري.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر

أعلنت شاشات التداولات استقرار سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، عند 4.87 جنيه للشراء، و4.89 جنيه للبيع داخل شبكة فروع بنك مصر.