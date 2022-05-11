سعر الريال السعودي اليوم بنهاية التعاملات في البنوك وشركات الصرافة

تراجعت مستويات سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 11 مايو 2022 بعدد من شبكات فروع البنوك الحكومية والخاصة وشركات الصرافة العاملة بالسوق المحلية المصرية بنهاية التعاملات، ليسجل متوسط سعر الريال مقابل الجنيه 4.886 جنيه للشراء، و4.910 جنيه للبيع، وفق آخِر تحديث للبنك المركزي المصري وطبقًا للتقرير اليومي الذي تقدمة جريدة المال لقرائها.

سعر الريال السعودي اليوم في شركات الصرافة

تداولت مستويات سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بنهاية التعاملات اليوم داخل شبكة فروع شركات الصرافة، عند 4.89 جنيه للشراء، و4.91 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك بلوم

نشرت أحدث مؤشرات شاشات التداول وصول سعر شراء وبيع الريال السعودي مقابل الجنيه المصري عند 4.88 جنيه للشراء، و4.91 جنيه للبيع داخل شبكة فروع بنك بلوم.

سعر الريال السعودي في المصرف المتحد

أوضحت أحدث مؤشرات شاشات التداول اللحظية وصول سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصري داخل شبكة فروع البنك المصرف المتحد إلى 4.73 جنيه للشراء، و4.91 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك العقاري المصري

بلغ سعر الشراء والبيع للريال السعودي مقابل الجنيه المصري فى شبكة فروع البنك العقاري المصري، عند 4.76 جنيه للشراء، و4.91 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك المشرق

جاءت مستويات سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصري فى شبكة فروع بنك المشرق، عند 4.88 جنيه للشراء، و4.91 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي المصري

كما بلغت مستويات سعر صرف الريال السعودي أمام المصري الجنيه المصري عند 4.89 جنيه للشراء، و4.91 جنيه للبيع، في داخل شبكة فروع البنك الأهلي المصري.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر

نشرت شاشات التداولات استقرار سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، عند 4.89 جنيه للشراء، و4.91 جنيه للبيع داخل شبكة فروع بنك مصر.