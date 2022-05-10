سعر الريال السعودي اليوم بنهاية التعاملات في البنوك وشركات الصرافة

استقرت مستويات سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 10 مايو 2022 فى عدد من شبكات فروع البنوك الحكومية والخاصة وشركات الصرافة العاملة بالسوق المحلية المصرية بنهاية التعاملات، ليسجل متوسط سعر الريال مقابل الجنيه 4.916 جنيه للشراء، و4.939 جنيه للبيع، وفق آخِر تحديث للبنك المركزي المصري وطبقًا للتقرير اليومي الذي تقدمه جريدة المال لقرائها.

سعر الريال السعودي اليوم في شركات الصرافة

أظهرت أحدث مؤشرات شاشات التداول وصول مستويات سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بنهاية التعاملات اليوم داخل شبكة فروع شركات الصرافة، إلى 4.91 جنيه للشراء، و4.94 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك بلوم

كما وصل سعر شراء وبيع الريال السعودي مقابل الجنيه المصري إلى مستوى 4.91 جنيه للشراء، و4.94 جنيه للبيع داخل شبكة فروع بنك بلوم.

سعر الريال السعودي في المصرف المتحد

فيما سجل سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصري داخل شبكة فروع البنك المصرف المتحد 4.75 جنيه للشراء، و4.94 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك العقاري المصري

تداول سعر الشراء والبيع للريال السعودي مقابل الجنيه المصري فى شبكة فروع البنك العقاري المصري، عند 4.79 جنيه للشراء، و4.94 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك المشرق

وعلى صعيد مستويات سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصري فى شبكة فروع بنك المشرق، جاءت عند 4.91 جنيه للشراء، و4.94 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي المصري

كما بلغت مستويات سعر صرف الريال السعودي أمام المصري الجنيه المصري 4.92 جنيه للشراء، و4.93 جنيه للبيع، داخل شبكة فروع البنك الأهلي المصري.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر

أظهرت شاشات التداولات استقرار سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، عند 4.92 جنيه للشراء، و4.93 جنيه للبيع داخل شبكة فروع بنك مصر.