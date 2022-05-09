سعر الريال السعودي اليوم بنهاية التعاملات في البنوك وشركات الصرافة

تباينت مستويات سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 9 مايو 2022 بين الاستقرار والارتفاع والتراجع بعدد من شبكات فروع البنوك الحكومية والخاصة وشركات الصرافة العاملة بالسوق المحلية المصرية بنهاية التعاملات، ليسجل متوسط سعر الريال مقابل الجنيه 4.916 جنيه للشراء، و4.939 جنيه للبيع، وفق آخِر تحديث للبنك المركزي المصري وطبقًا للتقرير اليومي الذي تقدمة جريدة المال لقرائها.

سعر الريال السعودي اليوم في شركات الصرافة

سجلت مستويات سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بنهاية التعاملات اليوم داخل شبكة فروع شركات الصرافة، عند 4.91 جنيه للشراء، و4.94 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك بلوم

أظهرت أحدث مؤشرات شاشات التداول وصول سعر شراء وبيع الريال السعودي مقابل الجنيه المصري عند 4.91 جنيه للشراء، و4.94 جنيه للبيع داخل شبكة فروع بنك بلوم.

سعر الريال السعودي في المصرف المتحد

أظهرت أحدث مؤشرات شاشات التداول اللحظية وصول سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصري داخل شبكة فروع البنك المصرف المتحد إلى 4.75 جنيه للشراء، و4.94 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك العقاري المصري

سجلت سعر الشراء والبيع للريال السعودي مقابل الجنيه المصري فى شبكة فروع البنك العقاري المصري، عند 4.79 جنيه للشراء، و4.94 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك المشرق

بلغت مستويات سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصري فى شبكة فروع بنك المشرق، عند 4.91 جنيه للشراء، و4.94 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي المصري

تداولت مستويات سعر صرف الريال السعودي أمام المصري الجنيه المصري عند 4.92 جنيه للشراء، و4.93 جنيه للبيع، في داخل شبكة فروع البنك الأهلي المصري.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر

أوضحت شاشات التداولات استقرار سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، عند 4.92 جنيه للشراء، و4.93 جنيه للبيع داخل شبكة فروع بنك مصر.