سعر الريال السعودي اليوم بنهاية التعاملات في البنوك وشركات الصرافة

أوضحت شاشات التداولات اللحظية وصول سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 29 أبريل 2022 بعدد من شبكة فروع البنوك الحكومية والخاصة وشركات الصرافة العاملة بالسوق المحلية المصرية، نتيجة عطلة البنوك الأسبوعية يومي الجمعة والسبت، ليسجل متوسط سعر الريال مقابل الجنيه 4.890 جنيه للشراء، و4.916 للبيع، وفق آخِر تحديث للبنك المركزي المصري.

سعر الريال السعودي اليوم في شركات الصرافة

بينت التداولات المسائية استقرار سعر صرف الريال السعودي على مستواه مقابل الجنيه المصري داخل شبكة فروع شركات الصرافة، عند 4.89 جنيه للشراء، و4.91 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك بلوم

وفي نهاية التعاملات وصل سعر شراء وبيع الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، إلى 4.89 جنيه للشراء، و4.92 للبيع داخل شبكة فروع بنك بلوم.

سعر الريال السعودي في المصرف المتحد

وحافظ سعر صرف الريال السعودي أمام نظيره الجنيه المصري داخل شبكة فروع البنك المصرف المتحد 4.73 جنيه للشراء، و4.921 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك العقاري المصري

كما استقر سعر الشراء والبيع للريال السعودي مقابل الجنيه المصري فى شبكة فروع البنك العقاري المصري، إلى 4.76 جنيه للشراء، و4.92 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك المشرق

وسجلت مستويات سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصري فى شبكة فروع بنك المشرق عند 4.89 جنيه للشراء، و4.92 للبيع .

سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي المصري

وبلغت مستويات سعر صرف الريال السعودي أمام نظيره المصري الجنيه المصري 4.89 جنيه للشراء، و4.91 للبيع في بداية التعاملات داخل شبكة فروع البنك الأهلي المصري.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر

ونشرت شاشات التداولات اللحظية استقرار سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، عند 4.89 جنيه للشراء، و4.91 للبيع داخل شبكة فروع بنك مصر.