سعر الريال السعودي اليوم بنهاية التعاملات في البنوك وشركات الصرافة

تراجعت مستويات سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 27 أبريل 2022 مقابل الجنيه المصري داخل عدد كبير من شبكات فروع البنوك الحكومية والخاصة وشركات الصرافة العاملة في السوق المحلية بنهاية التعاملات، بحسب الرصد اليومي الذي تقدمه بوابة “المال” خدمة لقرائها، ليسجل متوسط سعر الريال مقابل الجنيه 4.916 جنيه للشراء، 4.940 للبيع، وفق آخِر تحديث للبنك المركزي المصري، وجاءت الأسعار على النحو التالي:

سعر الريال السعودي اليوم في شركات الصرافة

أوضحت أحدث المؤشرات وصول سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري داخل شبكة فروع شركات الصرافة، إلى 4.92 جنيه للشراء، و4.93 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك بلوم

كما أظهرت أحدث مؤشرات شاشات التداول وصول مستويات شراء وبيع الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، إلى 4.91 جنيه للشراء، و4.94 للبيع داخل شبكة فروع بنك بلوم.

سعر الريال السعودي في المصرف المتحد

كما سجلت مستويات سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصري داخل شبكة فروع البنك المصرف المتحد، 4.76 جنيه للشراء، و4.94 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك العقاري المصري

نشرت أحدث المؤشرات وصول مستويات سعر الريال السعودي بنهاية التداولات المسائية مقابل الجنيه المصري فى شبكة فروع البنك العقاري المصري، إلى 4.79 جنيه للشراء، و4.94 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك المشرق

وطبقًا للتقرير اليومي لـ”المال”، حقق سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصري فى شبكة فروع بنك المشرق 4.91 جنيه للشراء، و4.94 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي المصري

أظهرت أحدث المؤشرات وصول مستويات سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري إلى 4.92 جنيه للشراء، و4.93 للبيع بنهاية التعاملات داخل شبكة فروع البنك الأهلي المصري.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر

بلغت مستويات سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، 4.92 جنيه للشراء، و4.93 جنيه للبيع داخل شبكة فروع بنك مصر.