سعر الريال السعودي اليوم بنهاية التعاملات في البنوك وشركات الصرافة

واصلت مستويات سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 25 أبريل 2022 استقرارها مقابل الجنيه المصري داخل عدد كبير من شبكات فروع البنوك الحكومية والخاصة وشركات الصرافة العاملة في السوق المحلية بنهاية التعاملات، بحسب الرصد اليومي الذي تقدمه بوابة “المال” خدمة لقرائها، ليسجل متوسط سعر الريال مقابل الجنيه 4.936 جنيه للشراء، و4.959 جنيه للبيع، وفق آخِر تحديث للبنك المركزي المصري، وجاءت الأسعار على النحو التالي:

سعر الريال السعودي اليوم في شركات الصرافة

ونشرت أحدث المؤشرات وصول سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري داخل شبكة فروع شركات الصرافة، إلى 4.91 جنيه للشراء، و4.93 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك بلوم

كما أوضحت أحدث مؤشرات شاشات التداول وصول مستويات شراء وبيع الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، إلى 4.93 جنيه للشراء، و4.96 جنيه للبيع داخل شبكة فروع بنك بلوم.

سعر الريال السعودي في المصرف المتحد

سجلت مستويات سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصري داخل شبكة فروع البنك المصرف المتحد، 4.78 جنيه للشراء، و4.96 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك العقاري المصري

بينت أحدث المؤشرات وصول مستويات سعر الريال السعودي بنهاية التداولات المسائية مقابل الجنيه المصري فى شبكة فروع البنك العقاري المصري، إلى 4.78 جنيه للشراء، و4.93 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك المشرق

طبقًا للتقرير اليومي لـ”المال”، حقق سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصري فى شبكة فروع بنك المشرق 4.93 جنيه للشراء، و4.96 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي المصري

أوضحت أحدث المؤشرات وصول مستويات سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري إلى 4.91 جنيه للشراء، و4.93 جنيه للبيع بنهاية التعاملات داخل شبكة فروع البنك الأهلي المصري.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر

وبلغت مستويات سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، 4.91 جنيه للشراء، و4.93 جنيه للبيع داخل شبكة فروع بنك مصر.