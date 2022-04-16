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سعر الريال السعودي اليوم بنهاية التعاملات في البنوك وشركات الصرافة

متوسط العملة يسجل 4.8 جنيه للشراء
فاطمة إمام 5:48 م, السبت, 16 أبريل 22 5:48 م, السبت, 16 أبريل 22

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حافظ سعر الريال السعودي اليوم السبت 16 أبريل 2022 على استقراره مقابل الجنيه المصري داخل عدد كبير من شبكات فروع البنوك الحكومية والخاصة وشركات الصرافة العاملة في السوق المحلية بنهاية التعاملات، بحسب الرصد اليومي الذي تقدمه بوابة “المال” خدمة لقرائها، ليسجل متوسط سعر الريال مقابل الجنيه 4.890 جنيه للشراء، و4.916 للبيع، وفق آخِر تحديث للبنك المركزي المصري، وجاءت الأسعار على النحو التالي:

سعر الريال السعودي اليوم في شركات الصرافة

أعلنت أحدث المؤشرات وصول سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري داخل شبكة فروع شركات الصرافة، إلى 4.89 جنيه للشراء، و4.91 للبيع.

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سعر الريال السعودي اليوم في بنك بلوم

كما نشرت أحدث مؤشرات شاشات التداول وصول مستويات شراء وبيع الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، إلى 4.89 جنيه للشراء، و4.92 للبيع داخل شبكة فروع بنك بلوم.

سعر الريال السعودي في المصرف المتحد

بينما بلغت مستويات سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصري داخل شبكة فروع البنك المصرف المتحد 4.73 جنيه للشراء، و4.91 للبيع.

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سعر الريال السعودي في البنك العقاري المصري

كما تداول سعر الريال السعودي بنهاية التداولات المسائية مقابل الجنيه المصري فى شبكة فروع البنك العقاري المصري، عند 4.76 جنيه للشراء، و4.92 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم الخميس 11-11-2021 في البنوك المصرية

سعر الريال السعودي في بنك المشرق

ووفقا للتقرير اليومي لـ”المال” حقق سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصري فى شبكة فروع بنك المشرق 4.89 جنيه للشراء، و4.92 للبيع سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي .

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سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي المصري

بلغت مستويات سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري 4.89 جنيه للشراء، و4.91 للبيع بنهاية التعاملات داخل شبكة فروع البنك الأهلي المصري.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر

وفيما يخص مستويات سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، جاء عند 4.89 جنيه للشراء، و4.91 للبيع داخل شبكة فروع بنك مصر.

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بقلم فاطمة إمام

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