استقر سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 15 أبريل 2022 مقابل الجنيه المصري داخل عدد كبير من شبكات فروع البنوك الحكومية والخاصة وشركات الصرافة العاملة في السوق المحلية بنهاية التعاملات، بحسب الرصد اليومي الذي تقدمه بوابة “المال” خدمة لقرائها، ليسجل متوسط سعر الريال مقابل الجنيه 4.890 جنيه للشراء، و4.916 للبيع، وفق آخِر تحديث للبنك المركزي المصري، وجاءت الأسعار على النحو التالي:

سعر الريال السعودي اليوم في شركات الصرافة

نشرت أحدث المؤشرات وصول سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري داخل شبكة فروع شركات الصرافة، إلى 4.89 جنيه للشراء، و4.91 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك بلوم

عرضت أحدث مؤشرات شاشات التداول وصول مستويات شراء وبيع الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، إلى 4.89 جنيه للشراء، و4.92 للبيع داخل شبكة فروع بنك بلوم.

سعر الريال السعودي في المصرف المتحد

سجلت مستويات سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصري داخل شبكة فروع البنك المصرف المتحد 4.73 جنيه للشراء، و4.91 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك العقاري المصري

وسجل سعر الريال السعودي بنهاية التداولات المسائية مقابل الجنيه المصري فى شبكة فروع البنك العقاري المصري، عند 4.76 جنيه للشراء، و4.92 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك المشرق

وطبقا للتقرير اليومي لـ”المال” حقق سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصري فى شبكة فروع بنك المشرق 4.89 جنيه للشراء، و4.92 للبيع سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي .

سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي المصري

سجلت مستويات سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري 4.89 جنيه للشراء، و4.91 للبيع بنهاية التعاملات داخل شبكة فروع البنك الأهلي المصري.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر

وعلى صعيد مستويات سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، جاء عند 4.89 جنيه للشراء، و4.91 للبيع داخل شبكة فروع بنك مصر.