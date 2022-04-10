سعر الريال السعودي اليوم بنهاية التعاملات في البنوك وشركات الصرافة

استقر سعر الريال السعودي اليوم الأحد 10 أبريل 2022 على نفس مستويات أمس مقابل الجنيه المصري داخل عدد كبير من شبكات فروع البنوك الحكومية والخاصة وشركات الصرافة العاملة في السوق المحلية بنهاية التعاملات، بحسب الرصد اليومي الذي تقدمه بوابة “المال” خدمة لقرائها، ليسجل متوسط سعر الريال مقابل الجنيه 4.879 جنيه للشراء، و4.906 للبيع، وفق آخِر تحديث للبنك المركزي المصري، وجاءت الأسعار على النحو التالي:

سعر الريال السعودي اليوم في شركات الصرافة

أظهرت التداولات المسائية وصول سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري داخل شبكة فروع شركات الصرافة، إلى 4.88 جنيه للشراء، و4.90 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك بلوم

ونشرت أحدث مؤشرات شاشات التداول وصول مستويات شراء وبيع الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، إلى 4.88 جنيه للشراء، و4.91 للبيع داخل شبكة فروع بنك بلوم.

سعر الريال السعودي في المصرف المتحد

كما سجلت مستويات سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصري داخل شبكة فروع البنك المصرف المتحد 4.72 جنيه للشراء، و4.90 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك العقاري المصري

وبلغ سعر الريال السعودي بنهاية التداولات المسائية مقابل الجنيه المصري فى شبكة فروع البنك العقاري المصري، عند 4.75 جنيه للشراء، و4.90 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك المشرق

طبقًا للتقرير اليومي لـ“المال، حقق سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصري فى شبكة فروع بنك المشرق 4.86 جنيه للشراء، و4.89 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي المصري

سجل سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، 4.87 جنيه للشراء، و4.90 للبيع بنهاية التعاملات داخل شبكة فروع البنك الأهلي المصري .

سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر

حققت مستويات سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، عند 4.87 جنيه للشراء، و4.90 للبيع داخل شبكة فروع بنك مصر .