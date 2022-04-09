سعر الريال السعودي اليوم بنهاية التعاملات في البنوك وشركات الصرافة

حافظ سعر الريال السعودي اليوم السبت 9 أبريل 2022 على نفس مستويات أمس مقابل الجنيه المصري داخل عدد كبير من شبكات فروع البنوك الحكومية والخاصة وشركات الصرافة العاملة في السوق المحلية، بحسب الرصد اليومي الذي تقدمه بوابة “المال” خدمة لقرائها، ليسجل متوسط سعر الريال مقابل الجنيه 4.875 جنيه للشراء، و4.902 للبيع، وفق آخِر تحديث للبنك المركزي المصري، وجاءت الأسعار على النحو التالي:

سعر الريال السعودي اليوم في شركات الصرافة

أوضحت التداولات المسائية وصول سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري داخل شبكة فروع شركات الصرافة، إلى 4.87 جنيه للشراء، و4.90 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك بلوم

وأظهرت أحدث مؤشرات شاشات التداول وصول مستويات شراء وبيع الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، إلى 4.88 جنيه للشراء، و4.90 للبيع داخل شبكة فروع بنك بلوم.

سعر الريال السعودي في المصرف المتحد

بلغت مستويات سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصري داخل شبكة فروع البنك المصرف المتحد 4.72 جنيه للشراء، و4.90 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك العقاري المصري

وسجل سعر الريال السعودي بنهاية التداولات المسائية مقابل الجنيه المصري فى شبكة فروع البنك العقاري المصري، عند 4.75 جنيه للشراء، و4.90 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك المشرق

بحسب التقرير اليومي لـ“المال، حقق سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصري فى شبكة فروع بنك المشرق 4.86 جنيه للشراء، و4.89 للبيع،

سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي المصري

بلغ سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، 4.87 جنيه للشراء، و4.90 للبيع بنهاية التعاملات داخل شبكة فروع البنك الأهلي المصري .

سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر

كما سجلت مستويات سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، عند 4.87 جنيه للشراء، و4.90 للبيع داخل شبكة فروع بنك مصر .