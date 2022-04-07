سعر الريال السعودي اليوم بنهاية التعاملات في البنوك وشركات الصرافة

ارتفع سعر الريال السعودي اليوم الخميس 7 أبريل 2022 مقابل الجنيه المصري داخل عدد كبير من شبكات فروع البنوك الحكومية والخاصة وشركات الصرافة العاملة في السوق المحلية، بحسب الرصد اليومي الذي تقدمه بوابة “المال” خدمة لقرائها، ليسجل متوسط سعر الريال مقابل الجنيه 4.875 جنيه للشراء، و4.902 للبيع، وفق آخِر تحديث للبنك المركزي المصري، وجاءت الأسعار على النحو التالي:

سعر الريال السعودي اليوم في شركات الصرافة

أوضحت التداولات المسائية وصول سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري داخل شبكة فروع شركات الصرافة، إلى مستوى 4.87 جنيه للشراء، و4.90 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك بلوم

بينما أظهرت أحدث مؤشرات شاشات التداول وصول مستويات شراء وبيع الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، إلى 4.88 جنيه للشراء، و4.90 للبيع داخل شبكة فروع بنك بلوم.

سعر الريال السعودي في المصرف المتحد

كما ارتفعت مستويات سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصري داخل شبكة فروع البنك المصرف المتحد إلى 4.72 جنيه للشراء، و4.90 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك العقاري المصري

وعلى صعيد سعر الريال السعودي بنهاية التداولات الصباحية مقابل الجنيه المصري فى شبكة فروع البنك العقاري المصري، جاء عند 4.75 جنيه للشراء، و4.90 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك المشرق

كما بلغ سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصري فى شبكة فروع بنك المشرق عند 4.86 جنيه للشراء، و4.89 للبيع، بحسب التقرير اليومي لـ“المال

سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي المصري

فيما ارتفعت سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، إلى 4.87 جنيه للشراء، و4.90 للبيع بنهاية التعاملات داخل شبكة فروع البنك الأهلي المصري .

سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر

بينما جاءت مستويات سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، إلى عند 4.87 جنيه للشراء، و4.90 للبيع داخل شبكة فروع بنك مصر .