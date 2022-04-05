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سعر الريال السعودي اليوم بنهاية التعاملات في البنوك المصرية

المصرف المتحد يمنح أقل سعر للشراء
فاطمة إمام 5:18 م, الثلاثاء, 5 أبريل 22 5:18 م, الثلاثاء, 5 أبريل 22

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حافظت مستويات سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 5 أبريل 2022 على نفس تعاملات أمس مقابل الجنيه المصري داخل عدد كبير من شبكات فروع البنوك الحكومية والخاصة وشركات الصرافة العاملة في السوق المحلية، بحسب الرصد اليومي الذي تقدمه بوابة “المال” خدمة لقرائها في نهاية التعاملات، ليسجل متوسط سعر الريال مقابل الجنيه 4.856 جنيه للشراء، و4.883 للبيع، وفق آخِر تحديث للبنك المركزي المصري، وجاءت الأسعار على النحو التالي:

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سعر الريال السعودي اليوم في شركات الصرافة

وعلى الجانب الآخر وصلت مستويات سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري داخل شبكة فروع شركات الصرافة، إلى 4.86 جنيه للشراء، و4.89 للبيع بختام التعاملات.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك بلوم

أظهرت أحدث المؤشرات وصول سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، إلى 4.85 جنيه للشراء، و4.88 للبيع بنهاية التعاملات داخل شبكة فروع بنك بلوم.

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سعر الريال السعودي في المصرف المتحد

وعلى الجانب الآخر وصلت سعر صرف العملة السعودية أمام الجنيه المصري داخل شبكة فروع البنك المصرف المتحد عند 4.70 جنيه للشراء، و4.89 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك العقاري المصري

فيما تداول سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري فى شبكة فروع البنك العقاري المصري، 4.73 جنيه للشراء، و4.88 للبيع.

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سعر الريال السعودي اليوم الخميس 11-11-2021 في البنوك المصرية

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المتحد

وفقًا للتقرير اليومي لـ”المال”، سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في شبكة فروع بنك المصرف المتحد، 4.86 جنيه للشراء، و4.88 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك المشرق

سجل سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري فى شبكة فروع بنك المشرق عند 4.86 جنيه للشراء، و4.89 للبيع، بحسب التقرير اليومي لـ“المال”.

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بقلم فاطمة إمام

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