سعر الريال السعودي اليوم بنهاية التعاملات في البنوك المصرية

متوسط العملة يسجل 4.854 جنيه للشراء

سعر الريال السعودي اليوم بنهاية التعاملات في البنوك المصرية
فاطمة إمام

فاطمة إمام

4:57 م, الأحد, 3 أبريل 22

تراجعت مستويات سعر الريال السعودي اليوم الأحد 3 أبريل 2022 مقابل الجنيه المصري داخل عدد كبير من شبكات فروع البنوك الحكومية والخاصة وشركات الصرافة العاملة في السوق المحلية، بحسب الرصد اليومي الذي تقدمه بوابة “المال” خدمة لقرائها في نهاية التعاملات، ليسجل متوسط سعر الريال مقابل الجنيه 4.856 جنيه للشراء، و4.882 للبيع، وفق آخِر تحديث للبنك المركزي المصري، وجاءت الأسعار على النحو التالي:

سعر الريال السعودي اليوم في شركات الصرافة

وعلى صعيد مستويات سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري داخل شبكة فروع شركات الصرافة، جاء عند 4.86 جنيه للشراء، و4.89 للبيع بختام التعاملات.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك بلوم

بينت أحدث المؤشرات وصول سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، إلى 4.85 جنيه للشراء، و4.88 للبيع بنهاية التعاملات داخل شبكة فروع بنك بلوم.

سعر الريال السعودي في المصرف المتحد

جاء سعر صرف العملة السعودية أمام الجنيه المصري داخل شبكة فروع البنك المصرف المتحد عند 4.69 جنيه للشراء، و4.88 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك العقاري المصري

بلغ سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري فى شبكة فروع البنك العقاري المصري، 4.73 جنيه للشراء، و4.88 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم الخميس 11-11-2021 في البنوك المصرية

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المتحد

بحسب التقرير اليومي لـ”المال”، سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في شبكة فروع بنك المصرف المتحد، 4.86 جنيه للشراء، و4.88 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك المشرق

جاء سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري فى شبكة فروع بنك المشرق عند 4.85 جنيه للشراء، و4.88 للبيع، بحسب التقرير اليومي لـ“المال”.

فاطمة إمام

فاطمة إمام

4:57 م, الأحد, 3 أبريل 22