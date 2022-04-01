استقر سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 1 ابريل 2022 على نفس تعاملات أمس مقابل الجنيه المصري داخل عدد كبير من شبكات فروع البنوك الحكومية والخاصة وشركات الصرافة العاملة في السوق المحلية، بحسب الرصد اليومي الذي تقدمه بوابة “المال” خدمة لقرائها في بداية التعاملات، ليسجل متوسط سعر الريال مقابل الجنيه 4.856 جنيه للشراء، و4.882 جنيه للبيع، وفق آخِر تحديث للبنك المركزي المصري، وجاءت الأسعار على النحو التالي:

سعر الريال السعودي اليوم في شركات الصرافة

سجل سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري داخل شبكة فروع شركات الصرافة، عند 4.86 جنيه للشراء، و4.89 جنيه للبيع بختام التعاملات.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك بلوم

نشرت أحدث المؤشرات وصول سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، إلى 4.86 جنيه للشراء، و4.89 جنيه للبيع بنهاية التعاملات داخل شبكة فروع بنك بلوم.

سعر الريال السعودي في المصرف المتحد

جاء سعر صرف العملة السعودية أمام الجنيه المصري داخل شبكة فروع بنك المصرف المتحد عند 4.70 جنيه للشراء، و4.86 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك العقاري المصري

أظهرت أحدث مؤشرات الشاشات اللحظية وصول مستويات سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري فى شبكة فروع البنك العقاري المصري، إلى 4.74 جنيه للشراء، و4.89 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المتحد

طبقًا للتقرير اليومي لـ”المال”، سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في شبكة فروع بنك المصرف المتحد، 4.88 جنيه للشراء، و4.90 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك المشرق

أظهرت أحدث المؤشرات وصول سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري فى شبكة فروع بنك المشرق إلى 4.86 جنيه للشراء، و4.89 جنيه للبيع، بحسب التقرير اليومي لـ “المال”