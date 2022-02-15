سعر الريال السعودي اليوم بنهاية التعاملات في البنوك وشركات الصرافة

مستقرا داخل البنوك الحكومية لليوم الرابع على التوالي

استقرّ سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 15 فبراير 2022 مقابل الجنيه المصري داخل عدد كبير من فروع البنوك الحكومية والخاصة وشركات الصرافة العاملة في السوق المحلية، ليأتي متوسط سعر الريال مقابل الجنيه عند 4.174 جنيه للشراء، و4.200 للبيع، طبقًا للتقرير اليومي الذي تقدمه جريدة “المال” لقرائها، وفق آخِر تحديث للبنك المركزي المصري، وجاءت الأسعار على النحو التالي:

سعر الريال السعودي اليوم في شركات الصرافة

يواصل سعر الريال السعودي استقراره مقابل الجنيه المصري داخل شبكة فروع شركات الصرافة، عند 4.17 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك بلوم

أظهر أحدث المؤشرات حفاظ سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بشبكة فروع بنك بلوم عند 4.17 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في المصرف المتحد

كما سجلت مستويات سعر صرف الريال السعودي فى بنك المصرف المتحد مقابل الجنيه المصري عند 4.04 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

فيما وصل سعر شراء وبيع الريال السعودي أمام الجنيه المصري بشبكة فروع البنك الأهلي المصري أكبر البنوك الحكومية في السوق المصرفية من حيث الأصول، إلى 4.18 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

كما أبقت مستويات سعر الريال السعودي أمام الجنيه داخل شبكة فروع بنك مصر؛ ثاني أكبر البنوك الحكومية في السوق المصرفية من حيث الأصول على استقراها عند 4.18 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك المشرق

أظهر أحدث المؤشرات وصول مستويات سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري فى شبكة فروع بنك المشرق، عند 4.18 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.