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سعر الريال السعودي اليوم بنهاية التعاملات في البنوك الحكومية والخاصة

مستقرًا في أغلب البنوك
فاطمة إمام 7:55 م, الجمعة, 11 فبراير 22 7:55 م, الجمعة, 11 فبراير 22

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شهد سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 11 فبراير 2022 استقرارًا مقابل الجنيه المصري داخل عدد كبير من شبكة فروع البنوك الحكومية والخاصة وشركات الصرافة العاملة فى السوق المحلية، ليسجل متوسط سعر الريال مقابل الجنيه مستوى 4.174 جنيه للشراء، و4.200 للبيع، بحسب التقرير اليومي الذى تقدمه جريدة “المال” لقرائها، وفق آخِر تحديث للبنك المركزي المصري، وجاءت الأسعار على النحو التالي.

سعر الريال السعودي اليوم في شركات الصرافة

أوضحت أحدث المؤشرات حفاظ سعر الريال السعودي على استقراره مقابل الجنيه المصري داخل شبكة فروع شركات الصرافة، عند 4.17 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

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سعر الريال السعودي اليوم في بنك بلوم

سجلت مستويات سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بشبكة فروع بنك بلوم، عند 4.17 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم الخميس 11-11-2021 في البنوك المصرية

سعر الريال السعودي في المصرف المتحد

جاء سعر صرف الريال السعودي فى بنك المصرف المتحد مقابل الجنيه المصري، عند 4.04 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

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سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

أظهرت المؤشرات وصول سعر شراء وبيع الريال السعودي أمام الجنيه المصري بشبكة فروع البنك الأهلي المصري أكبر البنوك الحكومية في السوق المصرفية من حيث الأصول، إلى 4.18 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

بلغ سعر الريال السعودي أمام الجنيه داخل شبكة فروع بنك مصر؛ ثاني أكبر البنوك الحكومية في السوق المصرفية من حيث الأصول، عند 4.18 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

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سعر الريال السعودي في بنك المشرق

سجلت مستويات سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري فى شبكة فروع بنك المشرق، 4.18 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

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بقلم فاطمة إمام

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