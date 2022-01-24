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سعر الريال السعودي اليوم بنهاية التعاملات في البنوك وشركات الصرافة

مستقرًّا بنهاية التعاملات
فاطمة إمام 6:09 م, الأثنين, 24 يناير 22 6:09 م, الأثنين, 24 يناير 22

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يواصل سعر الريال السعودي اليوم الاثنين 24 يناير 2022 استقراره بنهاية التعاملات داخل عدد كبير من البنوك الحكومية والخاصة وشركات الصرافة العاملة بالسوق المحلية المصرية، أمام الجنيه عند مستوى 4.174 جنيه للشراء، و4.200 جنيه للبيع، طبقًا للرصد اليومي الذي تقدمه جريدة “المال” لقرائها بحسب آخِر تحديث للبنك المركزي المصري، وجاءت الأسعار على النحو التالي:

سعر الريال السعودي اليوم في شركات الصرافة

وبلغت مستويات سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري داخل شبكة فروع شركات الصرافة، 4.17 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

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سعر الريال السعودي اليوم في بنك بلوم

كما تداولت مستويات شراء وبيع سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري داخل شبكة فروع بنك بلوم، عند 4.17 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم الخميس 11-11-2021 في البنوك المصرية

سعر الريال السعودي في المصرف المتحد

أظهر أحدث مؤشرات شاشات التداول اللحظية حفاظ مستويات سعر صرف الريال السعودي ببنك المصرف المتحد مقابل الجنيه المصري، عنلى مستوى 4.04 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

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سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

نشرت التحديثات الأخيرة وصول مستويات سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري داخل شبكة فروع البنك الأهلي المصري أكبر البنوك الحكومية في السوق المصرفية من حيث الأصول إلى 4.18 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المتحد

سجلت مستويات سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري داخل شبكة فروع البنك الأهلى المتحد، 4.17 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

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سعر الريال السعودي في بنك مصر

جاء سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري داخل شبكة فروع بنك مصر ثاني أكبر البنوك الحكومية في السوق المصرفية من حيث الأصول، عند 4.18 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك المشرق

سجلت مستويات سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصري داخل شبكة فروع بنك المشرق، 4.18 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

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بقلم فاطمة إمام

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