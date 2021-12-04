سعر الريال السعودي اليوم بنهاية التعاملات في القطاع المصرفي

حافظ سعر الريال السعودي اليوم أمام الجنيه، على مستويات البيع والشراء خلال الأسبوع الفائت، في شركات الصرافة العاملة خلال الإجازة الأسبوعية الرسمية للبنوك المصرية أثناء نهاية التعاملات، ليسجل المتوسط 4.175 جنيه للشراء، و4.201 للبيع، طبقًا لآخر تحديث للبنك المركزي المصري.

سعر الريال السعودي اليوم في شركات الصرافة

وفيما يخص سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، بشبكة فروع مصر للصرافة، جاء عند 4.17 جنيه للشراء، و4.19 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك بلوم

وعلى صعيد سعر شراء الريال أمام الجنيه داخل شبكة فروع بنك بلوم، وصل إلى 4.17 جنيه للشراء، و4.20 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك المصرف المتحد

يقدم بنك المصرف المتحد السعر الأقل للعملة السعودية أمام الجنيه عند مستوى 4.04 جنيه للشراء، و4.20 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك HSBC

وعلى الأسعار نفسها، جاء سعر شراء وبيع الريال السعودي داخل شبكة فروع بنك ”HSBC” أمام نظيره المحلي الجنيه، عند مستوى 4.17 جنيه للشراء، و4.20 للبيع

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

وصل سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري بالبنك الأهلي المصري إلى 4.18 جنيه للشراء، و4.20 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي

كما وصل سعر الريال السعودي إلى 4.17 جنيه للشراء، و4.20 للبيع، بأكبر البنوك الخاصة في مصر؛ البنك التجاري الدولي.

سعر الريال السعودي اليوم مقابل الدولار

استقر سعر صرف الريال السعودي أمام الدولار الأمريكي عند مستوى 0.27 دولار.

يذكر أنَّ وزارة المالية السعودية أعلنت عن تقديم المملكة العربية السعودية وديعة بقيمة 3 مليارات دولار للبنك المركزي المصري.

وأوضحت الوزارة، أنَّ المملكة قدمت مؤخرًا وديعة بقيمة 3 مليارات دولار للبنك المركزي المصري، بالإضافة إلى تمديد الودائع السابقة بمبلغ 2.3 مليار دولار.

وأكد البيان أنَّ التسهيلات الخارجية التي قدمتها السعودية مؤخرًا تعادل نحو 70% من حقوق السحب الخاصة التي تم تخصيصها مؤخرًا للمملكة من صندوق النقد الدولي.

كما كشفت المملكة العربية السعودية عن ارتفاع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للبلاد في الربع الثالث من العام الحالي 6.8 في المائة، ما يعني تسجيله أعلى معدل نمو منذ 2012.